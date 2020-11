ကန္ေရြးေကာက္ပြဲ အေရးႀကီးျပည္နယ္ ၂ ခု မဲေရတြက္မႈအေျခအေန

(Zawgyi/Unicode)

ကန်ရွေးကောက်ပွဲ အရေးကြီးပြည်နယ် ၂ ခု မဲရေတွက်မှုအခြေအနေ

ဆန္ဒမဲတွေ ရေတွက်လို့ မပြီးသေးတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အဖြေသိရဖို့ပြည်နယ်ပေါင်း ၇ ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ Wisconsin၊ Nevada၊ Arizona၊ Michigan၊ Pennsylvania၊ Georgia နဲ့ North Carolina တို့က ထွက်လာမယ့် ရလဒ်တွေဟာ အလွန်အရေးပါနေပါတယ်။

အဲဒီပြည်နယ်တွေထဲက Pennsylvania နဲ့ Arizona မှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား မဲဆန္ဒရှင်တွေဖြစ်တဲ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်နဲ့ မဆုရီအောင်တို့ကို သူတို့ပြည်နယ်တွေမှာ မဲရေတွက်နေတဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကိုမအင်ကြင်းနိုင်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဆိုတော့ မဆုရည်အောင်ရေ၊ အခု Arizona ပြည်နယ်မှာ နောက်ဆုံး မဲတွေရေတွက်နေတဲ့ အခြေအနေ ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲရှင့်။

မဆုရည်အောင် ။ ။ အခု ဆုတို့ ဒီသတင်းတွေမှာ တက်လာတာကို ကြည့်ရသလောက်ကတော့ ဒီမိုကရက်ဘက်က မဲအရေအတွက် သာနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီဟာကြောင့် ဆုတို့ Downtown မှာ မနေ့ည နိုဝင်ဘဘာ ၄ ရက်နေ့၊ ၇ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ Downtown ရဲ့ Capital building ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားနေတာကို ဆုတို့သတင်းမှာ တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ အဲဒါမျိုးတွေ ဆုတို့ တွေ့ရတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ မြို့ထဲမှာ ဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေက ဆန္ဒပြနေကြတာလဲရှင့်။

မဆုရည်အောင် ။ ။ သတင်းမှာ ဖတ်ရသလောက်ကတော့ ပထမ စစချင်း ၇ နာရီလောက်မှာ စတာကတော့ Patriots extremist group ကနေပြီးတော့ စပြီးတော့ ဒီ Sheriff building ဘက်ကို မဲရေတွက်တဲ့ ရုံးဘက်ကို သူတို့ကနေ စလာပြီးတော့ Military ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ လူတယောက်ကနေပြီးတော့ နင်တို့တွေ Sharpe pen တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မဲတွေကို ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီမဲတွေကို ဘာလို့ မရေတွက်ရသလဲ ၊ ဒီမဲတွေကို ဘာလို့ မ Count ရတာလဲဆိုပြီးတော့ သူတို့ကနေ ဆန္ဒအရင်စပြတယ်။ သူတို့ပြတဲ့ နောက်မှာမှ ဒီ Republican အဖွဲ့ပေါ့နော် Support လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ Democrat ကို Support လုပ်တဲ့သူတွေ Join လာပြီးတော့မှ လူ ၂၀၀ လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် ဆန္ဒပြသူတွေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ ဆန္ဒပြတယ်။ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာတော့ အစိုးရကနေ ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူကျဲသွားပြီးတော့ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူ ၅၀ လောက်ဆက်ပြီးတော့ ဆန္ဒဆက်ပြနေတယ် Parking Lot မှာပေါ့နော်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ နောက်ဆုံးမဲရေတွက်တဲ့အခြေအနေကတော့ ဘယ်တော့ပြီးမယ်လို့ သိရသလဲရှင့်။

မဆုရည်အောင် ။ ။ အဲဒါကတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူးပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Arizona အတွက်က စာတိုက်ကနေ ပို့တဲ့ မဲတွေက အရမ်းကို များသွားတဲ့အတွက် သူတို့က ဒါဟာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပေါ့နော် အရင်နှစ်တွေက မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီ Arizona မှာက အရင်တုန်းကဆိုရင် Mail in လုပ်တာက အရမ်းရှားတယ်။ ဒီနှစ်က Arizona က စံချိန်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ တခြား ၁၆ ပြည်နယ်ထက်ကို Arizona ကနေပြီးတော့ Mail in လုပ်တာက အရမ်းကို များသွားတဲ့အတွက် သူတို့ Count တာတွေက အလျှင်ကို မလိုက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အလျှင်မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ပြောဖို့က အရမ်းခက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ အမေရိကန် စံတော်ချိန် ညဘက်မှာ သိရမယ်လို့လည်း အဲလိုတွေလည်း ကြားတယ်ပေါ့နော်။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခု Pennsylvania ပြည်နယ်မှာရော မဲရေတွက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိနေသလဲရှင့် မခိုင်ဝေနှင်းဇော်ရေ ပြောပြပါဦး။

မခိုင်ငွေနှင်းဇော်။ ။ ဟုတ်ကဲ့အမရေ Pennsylvania ပြည်နယ်ကြီးက အကြီးကြီးပဲဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ နောက်တခုက Pennsylvania ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့က Pennsylvania ပြည်နယ် ကို Key Stone State လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲ အစဉ်လိုက် အဆက်လိုက်၊ အစဉ်အဆက်လိုက်ကို တောက်လျှောက်ကို အမြဲတမ်း အရေးပါခဲ့တဲ့ State ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီ State မှာဆိုရင် အခုလက်ရှိ အမနဲ့ စကားမပြောခင် ၁၀ မိနှစ်အလိုမှာ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရက်ဘက်က မဲအရေအတွက် ၃. ၁ သန်းကျော်ပေါ့နော်။ Donald Trump ဘက်က ရနေတဲ့ မဲနဲ့ စုစုပေါင်း ၁ သိန်း ၇ သောင်းလောက် ကွာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း Mail in Ballot တွေက စုစုပေါင်း ၂.၅ သန်းရှိပါတယ်အမ။ ၂.၅ သန်း Mail in Ballot အများဆုံးက ဒီမိုကရက်တွေကနေပြီးတော့ ပေးထားတာပေါ့။ ဒါက ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို Register လုပ်ထားတာပေါ့၊ ကိုယ် Register လုပ်ထားတဲ့ပါတီဝင်တွေက Count လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က Mail in Ballot ကို ကြိုတောင်းထားသလဲ။ ဘယ်ပါတီဝင်တွေက Mail in Ballot ကို ကြိုပြီးတော့ ပို့ထားသလဲဆိုတဲ့ စာရင်းတွေက County တိုင်း County တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အကုန်လုံးတိုင်းမှာ ဒီ စာရင်းဇယားတွေက ရှိပြီးသားပေါ့နော်။ ဒါတွေက လိမ်လို့မရဘူး။ အခုနောက်ရေမယ့် မဲတွေက Pennsylvania ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ထပ်ရေတာ မှန်သမျှက Biden ဘက်ကို ပိုအားသာဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်အမ။

မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ မဆုရည်အောင် နဲ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော် တို့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။