ရန္ကုန္တိုင္းတြင္း ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈေတြေပၚ လူထုၾကား ဘဝင္မက်ျဖစ္ေန

[Zawgyi/Unicode]

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္းမွာ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အမွ် ေရာဂါပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး ရပ္ကြက္ေတြအတြင္းက လမ္းေတြမွာ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔ ကာရံတာေတြ လုပ္ေနၾကတာေၾကာင့္ ၾကံဳရတဲ့အခက္အခဲ အျမင္သေဘာထားေတြကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ မဆုမြန္က တင္ျပေပးပါမယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြား ရာဇဝင္မရွိ- ေရာဂါပိုးကူးစက္သူနဲ႔ ထိေတြ႔မႈမရွိဘဲ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္သူေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ပထမတၾကိမ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ထပ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ Stay At Home အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ေနအိမ္ေတြထဲမွာေနဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္သူက ေန႔စဥ္ရာဂဏန္းအထိ တိုးလာတဲ့အတြက္ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းအဝင္အထြက္ေတြကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ္ပိတ္ဆို႔တားဆီး ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္လာၾကလို႔ လူထုၾကားစိုးရိမ္မႈေတြ ပိုတိုးလာေနပါတယ္။

အခုလို ကိုယ့္အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ကိုယ္ လမ္းေတြပိတ္ဆို႔ အသြားအလာေတြ ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ Lock Down ခ်ေနတာေတြက လူထုအတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ သြားလာေရးအခက္အခဲေတြ ပိုျဖစ္လာသလို ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ဥပေဒပညာရွင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ေနဦးစိုးမုိးျမင့္ကေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားရမွာက Stay Home အစီအစဥ္ကိုပဲ ေသေသခ်ာခ်ာေလး ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္ဖို႔က အဓိကလုိအပ္တာလို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ အခုက Lock Down ပံုစံမ်ိဳး ဒီလိုမ်ိဳး ပိတ္ထားတာ ျပဳထားတာမ်ိဳးက နည္းနည္းေလး မ်ားသြားၿပီေလ။ အမွန္ေတာ့ ပံုစံလြဲေနတာဗ်။ ရပ္ကြက္ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔လည္း ဆိုင္တာေပါ့။ သူတို႔ နားလည္ယူဆတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အားလံုးကေတာ့ ေကာင္းဖို႔ေတာ့ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းမွားယြင္းတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက မတရား တားဆီးတဲ့အဆင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ကားေတြပါ သြားလို႔မရတဲ့အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ ျပႆနာေတြ ေပၚလာႏုိင္တယ္ အမ်ားၾကီးပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥေတြ လုပ္ေနတာကလည္း Volunteer ေတြ လုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့ Authority ရွိတဲ့သူက လုပ္တာမဟုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီး တက္လာႏုိင္စရာေတြရွိတယ္။"

အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္း တၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တၿမိဳ႕နယ္ၾကား ရပ္ကြက္တခုနဲ႔တခုၾကား လမ္းအဝင္အထြက္ေတြကို အကာအရံေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ ေနတာဟာ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မွန္း အတိအက်မသိတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနလို႔ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မူဝါဒ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ သတင္းစာဆရာ ဦးေဇယ်သူက သံုးသပ္ပါတယ္။

"အခုကေတာ့ ဘယ္သူက ဘယ္လို ပိတ္ခိုင္းေနမွန္းကို မသိဘူး။ ကားေတြလည္း ဝင္လို႔မရဘူး တကၠစီ ဝင္လို႔မရဘူး။ အဲ့ေတာ့ လူၾကီးပိုင္းေတြ ၇၀ ေက်ာ္၊ ၈၀ ေတြ အျပင္ထြက္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း အရင္ဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ဝင္းထဲကေန ရပ္ကြက္ထဲကေန အျပင္အရင္ထြက္ေပါ့ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဴ႕ဟာေတြက မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ လုပ္ေနတာလို႔ ျမင္တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ္။ တရပ္ကြက္နဲ႔တရပ္ကြက္ တလမ္းနဲ႔တလမ္းသြားဖို႔ေတာင္ အခုက အေတာ္ခက္ေနတာကိုး။ သြားလို႔လာလို႔ မွမလြယ္ဘူးေပါ့ေလ။ Freedom of Movment ေပ့ါ။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေလာက္ၾကီးကလည္း ဆိုးေနတာလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ရမဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ ဝမ္းကြဲျပားစရာေတြ ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ေဒါသေတြၾကီးလာႏုိင္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ပထမလိႈင္းျဖစ္တုန္းက အေတြ႔အၾကံဳကို ယူၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသၾကီးေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာရွိတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးဆိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ေတြ တညီတညႊတ္တည္း မူဝါဒျပန္႔ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့တာမ်ိဳးေတြ ျပန္ေလ့လာလိုက္ရင္ကိုမွ အမ်ားၾကီး တုိးတက္သြားနုိင္တယ္ေပါ့ အဲ့လို ျမင္ပါတယ္။"

ရပ္ကြက္ေတြ လမ္းေတြထဲ ပိတ္ဆို႔ကာရံေနတဲ့ Lock Down အစီအစဥ္ေတြဟာ တရားဝင္ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးမရွိဘဲ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္ေတြဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထု သြားလာေရး အေတာ္ေလး အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကရတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးက ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေျပာျပပါတယ္။

"အဲ့ဒီ Lock Down ေတြကေလ တိုင္းေဒသၾကီးက ညႊန္ၾကားထားတာလား၊ မညႊန္ၾကားထားဘူးလားဆိုတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္လည္း မရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ့္အာဏာနဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနၾကတာေပါ့ေနာ္။ အရင္တေခါက္ကလည္း Lock Down လုပ္တယ္ဆိုၿပီး လမ္းထိပ္ေတြမွာ စုစု၊ စုစုနဲ႔ ထုိင္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ရပ္ကြက္လူၾကီးေတြ အားေနတဲ့သူေတြ အဲ့မွာထိုင္ၿပီး စကားေတြ ထုိင္ေျပာေနၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်န္တဲ့ လမ္းသြားလမ္းလာျပည္သူက်ေတာ့ Lock Down လုပ္ထားတယ္ဆိုၿပီး ဝင္ခြင့္မျပဳဘူး။ တကယ္တမ္းက ဒါေတြက ေရာဂါကာကြယ္ဖို႔ကို တကယ္ အက်ိဳးရွိရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္ေပါ့။ သြားရလာရတာ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပဘူး။ တကယ္က အဓိက လူတေယာက္ခ်င္းစီမွာ လုပ္ရမယ့္ Measure ေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သူမ်ားနဲ႔ Distancing ထားတာမ်ိဳး Mask တပ္တာမ်ိဳး မၾကာခဏ လက္ေဆးတာမ်ိဳးလို ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ေတြကို လုပ္ရမယ့္အစား မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနၾကရင္ က်န္တဲ့သူေတြ အလုပ္အကိုင္အခက္ခဲျဖစ္တာပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခုက ေကာင္းက်ိဳးထက္စာရင္ ဆိုးက်ိဳးပဲျဖစ္တယ္။ လူေတြက Panic ျဖစ္ကုန္တယ္။အခုက တုိင္းေဒသၾကီးက အမိန္႔ တမ်ိဳးထုတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုက က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက တမ်ိဳးေျပာတယ္။ အဲ့တာေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားမွာ Coordination မရွိဘူးဆိုတာ အရမ္းကို ထင္ဟပ္ေစတယ္။ ဒီေပၚလစီေတြက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေသခ်ာညိႇႏိႈင္းရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္ထင္တာေတြ ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနၾကတာဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုပဲဲျဖစ္ေစတယ္။ ေနာက္တခုက ဒါက ေရရွည္သြားရမယ့္အလုပ္ၾကီးပါ။ ဒါက ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွလ ၾကာမယ္ဆိုတာလည္း ဘယ္သူမွမသိဘူး။ ဒီ New Normal မွာ လူတေယာက္ခ်င္းစီေနတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္အစား ထင္ရာလုပ္ေနတာေတြက အေျဖမဟုတ္ပါဘူး။”

အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ကူးစက္သူေပါင္း အနည္းဆံုး ၂,၂၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူကလည္း ၁၄ ဦးအထိ ရွိလာေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ကိုဗစ္ ကူးစက္မႈႏႈန္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆိုသလို အရွိန္ျမင့္လာေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီး အဆင့္ဆင့္ကေန ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴဳးေတြအဆင့္အထိ ရပ္ကြက္လူထု အမ်ားျပည္သူ လိုက္နာရမယ့္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို တေျပးညီမူဝါဒေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသင့္တယ္လို႔လည္း ျပည္သူေတြက အၾကံေပးၾကပါတယ္။

[Unicode Version]

ရန်ကုန်တိုင်းတွင်း ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေပေါ် လူထုကြား ဘဝင်မကျဖြစ်နေ

ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ရပ်ကွက်တွေအတွင်းက လမ်းတွေမှာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် အသွားအလာ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ ကာရံတာတွေ လုပ်နေကြတာကြောင့် ကြုံရတဲ့အခက်အခဲ အမြင်သဘောထားတွေကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မဆုမွန်က တင်ပြပေးပါမယ်။

ရန်ကုန်တိုင်းတွင်း မြို့နယ်အတော်များများမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးသွား ရာဇဝင်မရှိ- ရောဂါပိုးကူးစက်သူနဲ့ ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ပထမတကြိမ် မြို့နယ် ၇ မြို့နယ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ် ၂၁ မြို့နယ် Stay At Home အမိန့်ထုတ်ပြီး ပြည်သူတွေ နေအိမ်တွေထဲမှာနေဖို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ထားတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရောဂါပိုးကူးစက်သူက နေ့စဉ်ရာဂဏန်းအထိ တိုးလာတဲ့အတွက် ရပ်ကွက် မြို့နယ် လမ်းအဝင်အထွက်တွေကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်ပိတ်ဆို့တားဆီး ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်လာကြလို့ လူထုကြားစိုးရိမ်မှုတွေ ပိုတိုးလာနေပါတယ်။

အခုလို ကိုယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ကိုယ် လမ်းတွေပိတ်ဆို့ အသွားအလာတွေ ကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ Lock Down ချနေတာတွေက လူထုအတွက် စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ သွားလာရေးအခက်အခဲတွေ ပိုဖြစ်လာသလို ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ဥပဒေပညာရှင် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေဦးစိုးမိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။

"ကျနော်တို့စဉ်းစားရမှာက Stay Home အစီအစဉ်ကိုပဲ သေသေချာချာလေး အောင်မြင်အောင် ကျနော်တို့လုပ်ဖို့က အဓိကလိုအပ်တာလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အခုက Lock Down ပုံစံမျိုး ဒီလိုမျိုး ပိတ်ထားတာ ပြုထားတာမျိုးက နည်းနည်းလေး များသွားပြီလေ။ အမှန်တော့ ပုံစံလွဲနေတာဗျ။ ရပ်ကွက်ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့လည်း ဆိုင်တာပေါ့။ သူတို့ နားလည်ယူဆတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အားလုံးကတော့ ကောင်းဖို့တော့ စေတနာနဲ့ လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းမှားယွင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ဒါက မတရား တားဆီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီ။ ကားတွေပါ သွားလို့မရတဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ ပြဿနာတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ် အများကြီးပဲ။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေ လုပ်နေတာကလည်း Volunteer တွေ လုပ်နေကြတာဆိုတော့ Authority ရှိတဲ့သူက လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ ပြဿနာတွေ အများကြီး တက်လာနိုင်စရာတွေရှိတယ်။"

အခုဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းတွင်း တမြို့နယ်နဲ့ တမြို့နယ်ကြား ရပ်ကွက်တခုနဲ့တခုကြား လမ်းအဝင်အထွက်တွေကို အကာအရံတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ နေတာဟာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ညွှန်ကြားချက်မှန်း အတိအကျမသိတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေလို့ သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြားချက် မူဝါဒ ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ သတင်းစာဆရာ ဦးဇေယျသူက သုံးသပ်ပါတယ်။

"အခုကတော့ ဘယ်သူက ဘယ်လို ပိတ်ခိုင်းနေမှန်းကို မသိဘူး။ ကားတွေလည်း ဝင်လို့မရဘူး တက္ကစီ ဝင်လို့မရဘူး။ အဲ့တော့ လူကြီးပိုင်းတွေ ၇၀ ကျော်၊ ၈၀ တွေ အပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလည်း အရင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဝင်းထဲကနေ ရပ်ကွက်ထဲကနေ အပြင်အရင်ထွက်ပေါ့ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ တော်တော်ကို ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ တချိူ့ဟာတွေက မလိုအပ်ဘဲနဲ့ လုပ်နေတာလို့ မြင်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပေါ့နော်။ တရပ်ကွက်နဲ့တရပ်ကွက် တလမ်းနဲ့တလမ်းသွားဖို့တောင် အခုက အတော်ခက်နေတာကိုး။ သွားလို့လာလို့ မှမလွယ်ဘူးပေါ့လေ။ Freedom of Movment ပေ့ါ။ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီလောက်ကြီးကလည်း ဆိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ အခုချိန်မှာ စည်းလုံးညီညွတ်ရမဲ့ အချိန်မှာ စိတ် ဝမ်းကွဲပြားစရာတွေ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ဒေါသတွေကြီးလာနိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပထမလှိုင်းဖြစ်တုန်းက အတွေ့အကြုံကို ယူပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာရှိတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးဆိုလည်း မြို့နယ်တွေ တညီတညွှတ်တည်း မူဝါဒပြန့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့တာမျိုးတွေ ပြန်လေ့လာလိုက်ရင်ကိုမှ အများကြီး တိုးတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ အဲ့လို မြင်ပါတယ်။"

ရပ်ကွက်တွေ လမ်းတွေထဲ ပိတ်ဆို့ကာရံနေတဲ့ Lock Down အစီအစဉ်တွေဟာ တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိဘဲ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေဘက်က လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ ပြည်သူလူထု သွားလာရေး အတော်လေး အဆင်မပြေဖြစ်နေကြရတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးက ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲပြောပြပါတယ်။

"အဲ့ဒီ Lock Down တွေကလေ တိုင်းဒေသကြီးက ညွှန်ကြားထားတာလား၊ မညွှန်ကြားထားဘူးလားဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်လည်း မရှိဘူး။ မရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်အာဏာနဲ့ကိုယ် လုပ်နေကြတာပေါ့နော်။ အရင်တခေါက်ကလည်း Lock Down လုပ်တယ်ဆိုပြီး လမ်းထိပ်တွေမှာ စုစု၊ စုစုနဲ့ ထိုင်ကြတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ အားနေတဲ့သူတွေ အဲ့မှာထိုင်ပြီး စကားတွေ ထိုင်ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်။ ကျန်တဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူကျတော့ Lock Down လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး ဝင်ခွင့်မပြုဘူး။ တကယ်တမ်းက ဒါတွေက ရောဂါကာကွယ်ဖို့ကို တကယ် အကျိုးရှိရဲ့လားဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့။ သွားရလာရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ တကယ်က အဓိက လူတယောက်ချင်းစီမှာ လုပ်ရမယ့် Measure ပေါ့နော်။ အဲ့တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူများနဲ့ Distancing ထားတာမျိုး Mask တပ်တာမျိုး မကြာခဏ လက်ဆေးတာမျိုးလို သေချာတဲ့အချက်တွေကို လုပ်ရမယ့်အစား မဟုတ်တာတွေ လျှောက်လုပ်နေကြရင် ကျန်တဲ့သူတွေ အလုပ်အကိုင်အခက်ခဲဖြစ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုက ကောင်းကျိုးထက်စာရင် ဆိုးကျိုးပဲဖြစ်တယ်။ လူတွေက Panic ဖြစ်ကုန်တယ်။အခုက တိုင်းဒေသကြီးက အမိန့် တမျိုးထုတ်တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက တမျိုးပြောတယ်။ အဲ့တာတွေက အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားမှာ Coordination မရှိဘူးဆိုတာ အရမ်းကို ထင်ဟပ်စေတယ်။ ဒီပေါ်လစီတွေက တယောက်နဲ့တယောက် သေချာညှိနှိုင်းရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ထင်တာတွေ လျှောက်လျှောက်လုပ်နေကြတာဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုပဲဖြစ်စေတယ်။ နောက်တခုက ဒါက ရေရှည်သွားရမယ့်အလုပ်ကြီးပါ။ ဒါက နောက်ထပ် ဘယ်နှလ ကြာမယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဒီ New Normal မှာ လူတယောက်ချင်းစီနေတတ်အောင် လုပ်ပေးရမယ့်အစား ထင်ရာလုပ်နေတာတွေက အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။”

အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကူးစက်သူပေါင်း အနည်းဆုံး ၂,၂၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူကလည်း ၁၄ ဦးအထိ ရှိလာနေတာပါ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုနှုန်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုသလို အရှိန်မြင့်လာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ဆင့်ကနေ မြို့နယ်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူုးတွေအဆင့်အထိ ရပ်ကွက်လူထု အများပြည်သူ လိုက်နာရမယ့် ဒေသန္တရအမိန့်တွေ ညွှန်ကြားချက်တွေကို တပြေးညီမူဝါဒတွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသင့်တယ်လို့လည်း ပြည်သူတွေက အကြံပေးကြပါတယ်။