ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္တဲ့ CDM သံဝန္ထမ္းမ်ား



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၂၁ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း သံအမတ္ႀကီးအဆင့္အပါအဝင္ သံရံုးအရာရွိတခ်ဳိ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ထမ္း ရာဂဏန္း အၾကမ္းမဖက္အာဏာဖီဆန္တဲ့ CDM လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တာက ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ စစ္ေကာင္စီကို ထိုးႏွက္မႈတရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ CDM လုပ္ထားတဲ့ သံအရာရွိေတြက အာဏာသိမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ကာလမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈေတြကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ CDM သံအရာရွိတခ်ဳိ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က အာဏာသိမ္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီလ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အရာရွိတခ်ဳိ႕နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာသံရုံးေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ သံအရာရွိတခ်ဳိ႕၊ ဝန္းထမ္းတခ်ဳိ႕ဟာလည္း အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္တဲ့ CDM လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကလည္း စစ္အာဏာသိမ္းတာကို လက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ သူ CDM လုပ္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီ(၂၆)ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က စစ္အုပ္စုကို အငိုက္မိသြားေစခဲ့တယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို သူ႔အေနနဲ႔ ထပ္တူ နားလည္ လက္ခံတာေၾကာင့္လည္း CDM လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါဝင္လာရတာလို႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက VOA ကို ရွင္းျပပါတယ္။

" ဒီလို CDM လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို က်ေနာ္ လုံးဝ ေနာင္တမရပါဘူး။ က်ေနာ္ ဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္။ က်ေနာ္က ျပည္သူထဲက ျပည္သူတေယာက္ျဖစ္တယ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တသားတည္း ရပ္တည္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူေတြ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ျပည္သူေတြ ဘာဆႏၵရွိလဲ ဆိုတဲ့ဥစၥာကို သိသိႀကီးနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဥစၥာေတြကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ က်ေနာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ "

နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢက ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းတင္မကပဲ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရုံး၊ LA ေကာင္စစ္ဝန္ရုံး၊ ဂ်ာမနီ၊ လန္ဒန္၊ တုိက်ဳိ၊ ကမေၻာဒီးယား အစရွိတဲ့ေဒသ ျမန္မာသံရုံးေတြက သံအရာရွိေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕လည္း CDM လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာသံတမန္ေတြရဲ႕ CDM လႈပ္ရွားမႈကေန အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကုလသမဂၢလို ႏိုင္ငံတကာသံတမန္ေရး မ်က္ႏွာစာမွာ စစ္ေကာင္စီကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမရႏိုင္တာက ထိေရာက္မႈတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းက ရႈျမင္ပါတယ္။

" ဒီ ၂၀၂၁ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို ၾကည့္လိုက္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ဟာေတာ့ အရမ္းေပၚလြင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာမွာဆိုရင္ ဒီစစ္တပ္အေနနဲ႔ လုံးဝကို .. မတရား စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ မရဘူးဆိုတဲ့ဥစၥာကေတာ့ အခုထိေပါ့ေနာ္ အရမ္းကိုေပၚလြင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ဥစၥာ က်ေနာ္တို႔ေျပာစရာမလိုေအာင္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခု စစ္ေကာင္စီဆိုရင္ ၾကည့္လိုက္ရင္ အျခားအျခားေသာ Platform ေတြမွာ(မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ) သူတို႔အေနနဲ႔ Disinformation/ misinformation (လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့ သတင္းအလဲြအမွားေတြ) ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်င္တဲ့ Propaganda ေတြကုိ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာေပါ့.. အထူးသျဖင့္ နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ဥစၥာ၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ဥစၥာ အားလုံးအားလုံးေပါ့ေနာ္၊ ေန႔စဥ္ဓူဝ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းကို ေတာက္ေလ်ာက္ အသိေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ေကာင္စီက လုပ္ခ်င္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔တာေတြကို အတိုင္းအတာတခုထိေတာ့ တားဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကို သူတို႔ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားလို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ဥစၥာေတာ့ ဒီအခ်က္တခုထဲကကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ တာသြားတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ ေျပာလို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။ "

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိနဲ႔ဝန္ထမ္း (၁,၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ ျမန္မာျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ခုခ်ိန္ထိ CDM လုပ္ထားသူ သံတမန္(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိတာေၾကာင့္ ၁၀% ေလာက္ CDM ဝင္ထားၾကတာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာသံရုံး အရာရွိနဲ႔သံဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း(၂၂)ဦး CDM လုပ္ထားၾကပါတယ္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရုံးမွာ တတိယအတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးၿပီး အေစာပုိင္းမွာ ရုံးတက္ရင္း CDM လုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္စြာထြန္းကလည္း သံတမန္ေတြရဲ႕ CDM လႈပ္ရွားမႈက ေႏြဦးေတာ္လွန္းေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

" က်ေနာ္တုိ႔ ၈၈ မွာတုန္းက သံတမန္ မပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕(စစ္အုပ္စုရဲ႕) လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားႀကီး ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔သြားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အခု လက္ရွိမွာ သံတမန္ေတြ ပါလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ လက္ဦးမႈ ယူႏိုင္မႈ၊ ေနရာယူထားမႈ .. ေနာက္ သတင္းျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈ - သတင္းျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈဆိုတာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေျမျပင္အေနအထားေတြရဲ႕သတင္း ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈေတြက အမ်ားႀကီး တာသြားပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ မတရားမႈေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ က်ေနာ္တို႔ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိ ေဖၚထုတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သူတို႔လိုခ်င္သလို လုပ္ခ်င္သလို ပုံေဖၚလို႔မရဘူး ဆိုတဲ့ဟာကို ျဖစ္ေပၚလာေစတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သံတမန္ေတြ ပါလာတယ္ဆိုတဲ့ဟာက ၂၀၂၁ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈထဲမွာ တစ္ခု ပါဝင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။ "

ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂ (၂)အရ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖါက္ဖ်က္ပုန္ကန္သူအျဖစ္ ၂၀၂၁ မတ္လ(၂၁)ရက္မွာ စစ္ေကာင္စီက ေၾကညာ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ထားသလို၊ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းေနရာမွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာစစ္သံမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ေအာင္သူရိန္ကုိ ကုလသမဂၢ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစားထိုးဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ ခုထိ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပဲ လက္ေလ်ာ့ထားပုံတယ္ ရတယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အရင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ စစ္အုပ္စုကို အကာအကြယ္ေပးေလ့ရွိတဲ့ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားတို႔လို ႏိုင္ငံႀကီးေတြကေတာင္ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ၂၀၂၂ ဒီဇင္ဘာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ဗီတုိအာဏာမသုံးေတာ့ပဲ လက္ေရွာင္သြားတာကို ၾကည့္ရင္ စစ္ေကာင္စီရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာက လက္မခံႏို္င္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတယ္လို႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက သုံးသပ္ပါတယ္။

" ဟုိ ..သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားေတာ့ က်ေနာ္ေျပာလို႔ မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ျမင္တဲ့ အျမင္ကိုေတာ့ ေျပာလို႔ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဒီကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုမူၾကမ္းတခု တင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားကေနၿပီးေတာ့ ဗီတုိသုံးၿပီး Double Veto ကိုသုံးၿပီးေတာ့ ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ဟာ တစ္ခု ရွိခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမ့ဲ အခု ၂၀၂၂ မွာေတာ့ သူတို႔ေတြ ဒီလုိမ်ဳိး ဗီတိုသုံးခြင့္ ရွိေသာ္လည္းပဲ မသုံးခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ေျမျပင္မွာ ဒီေလာက္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ဥစၥာေတြ၊ ေျမျပင္မွာ လူေတြေပၚ ဒီေလာက္ မတရားက်င့္ေနတဲဟာေတြကို သူတို႔ သိတယ္ဆိုတဲ့ဟာက သူတို႔ရဲ႕ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ျပေနပါတယ္။ ေနာက္တခုကလည္းေပါ့ေနာ္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ အတြင္းမွာလည္း ေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဥစၥာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဒါေတြက မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ ဥစၥာေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ေျပာေနတဲ့ဟာေတြ ရွိတာကလည္းေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကိုၾကားသလို ၊ အဲလိုမ်ဳိး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသံကိုလည္း ၾကားတယ္ဆိုတဲ့ဥစၥာ ဒီမွာေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ဥစၥာကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ဒီတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ မေနၾကဘူးလို႔ေတာ့ ဒီဥပမာက ျပေတာ့ျပေနပါတယ္။ "

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရုံးမွာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးကို ဆက္ၿပီး မေစလႊတ္ေတာ့ပဲ သံတမန္အဆင့္ကို ေလ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ တဖက္မွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီက အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရုံးမွာလည္း အရင္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေအာင္လင္း တာဝန္ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအသစ္ကို ေစလႊတ္ျခင္းမရွိပဲ အဲဒီထက္ တဆင့္နိမ့္တဲ့ ရာထူးေနရာအတြက္ ဦးသက္ဝင္းဆိုသူကို ျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္က ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

အရင္ကဆိုရင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရုံးဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ သံတမန္ေရးႀကဳိးပမ္းဖို႔ သက္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေပမဲ့ ၊ ခုေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးရုံးအဆင့္ေလာက္သာ ရွိေတာ့တယ္လို႔ သံရုံးမွာ တတိယအတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္စြာထြန္းက ေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာသံရုံးအပါအဝင္ ဝါရွင္တန္မွာရွိတဲ့ သံ႐ုံးေတြဆိုတာက ကမၻာေပၚမွာ ၾသဇာတိကၠမႀကီးတဲ့ အေမရိကန္က သံတမန္အသို္င္းအဝိုင္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ထိေတြ႔ၿပီး စကားေျပာရတဲ့ေနရာေပါ့ေနာ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ Active ျဖစ္ခဲ့တယ္ေပါ့။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ ဒီသံရုံးႀကီးက အေဆာက္အဦပဲရွိတယ္။ Correspondent ရုံးတခုအေနနဲ႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့ဟာမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ လက္ရွိမွာ အေမရိကန္ကိုယ္ႏႈိက္ကိုက သံတမန္အဆက္အသြယ္မွာ ျမန္မာသံရုံးနဲ႔ကို Favoritism ဘာတခုမွ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ အေမရိကန္လို ႏို္င္ငံကေတာင္ မရွိတာ ဝါရွင္တန္မွာရွိၾကတဲ့ အျခားေသာသံရုံးေတြကလည္း သူတို႔လုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ပြဲေတြမွာ ဖိတ္ၾကားျခင္း ဘာတခုမွ မရွိေတာ့ဘူး။ "

ဦးေက်ာ္စြာထြန္းရဲ႕ အခုလို ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနေတြ ပိုသိႏိုင္ဖို႔ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရုံး တာဝန္ရွိသူေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ လက္ခံျေဖၾကားျခင္း မရွိပါဘူး။

ကုလဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေတာ့ သူအခု ရရွိထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကေန ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာက ဝုိင္းဝန္း အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးလာမယ့္အထိ ဆက္လက္ ႀကဳိးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။

" အားလုံး သိတဲ့အတိုင္းေပ့ါေနာ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ေမ ေလာက္ထဲက စၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္သူေတြက လမ္းေတြေပၚမွာ ပလာကဒ္ေတြ ကိုင္ၿပီးေတာ့ (Responsibility to Protect) R2P ကို ေတာင္းဆုိေနတဲ့ဥစၥာေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က Fighter Jet ေတြ သုံးၿပီးေတာ့ မတရား ဗုံးႀကဲေနတာေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ သုံးၿပီးေတာ့ စက္ေသနတ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ဥစၥာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဖက္ ကုလ မ်က္ႏွာစာမွာ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ ေတာက္ေလ်ာက္ပဲ R2P ရဲ႕ principles ကို apply လုပ္ဖို႔ ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေလေၾကာင္းသြားတဲ့ဥစၥာေတြကို ဟန္႔တားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ No Fly Zone တုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး ေလယာဥ္ဆီ Jet Fuel တင္သြင္းတဲ့ဥစၥာေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္ ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေတာက္ေလ်ာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြက ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ မျဖစ္ရင္၊ ကိုယ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာရင္ေတာ့ သူသူကိုယ္ကုိယ္ေပါ့ေနာ္ စိတ္ပ်က္မိၾကမွာပဲ။ က်ေနာ္လည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူ တေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ disappointed ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာတုန္းကေတာ့ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆုိတခု ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လိုလားတဲ့အခ်က္လက္ေတြ ေတာ့ အျပည့္အဝ ပါလာတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒါက လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုျဖစ္တယ္။ Legally binding (လိုက္နာရမယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္) ျဖစ္တယ္ ၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္းမွာ တခါမွ မရွိေသးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဟာေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ တဖက္ကလည္း Multilateral (ႏိုင္ငံစုံ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ရမွာ) ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တႏုိင္ငံထဲက လုပ္ခ်င္တဲ့ဥစၥာေတြကို တၿပဳိင္နက္ထဲမွာ တေနရာထဲမွာ တခ်ိန္ထဲမွာ လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ဥစၥာကေတာ့ Multilateralism ရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ အားလုံးလည္း သိပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥ ေတြဟာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ဥစၥာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ Crime Against Humanity တို႔ War Crime စစ္ရာဇဝတ္မႈတို႔ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ဒီ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လူေတြကို တခ်ိန္ေရာက္ရင္ေတာ့ အေႏွးနဲ႔အျမန္ ဆိုသလို အေရးယူသြားႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ယုံလည္း ယုံၾကည္ပါတယ္ ေပါ့ေနာ္။"

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းလာတဲ့ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲ NLD အစိုးရက တာဝန္ေပးခဲ့တာပါ။ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းနဲ႔ NUCC အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအတုိင္ပင္ခံေကာင္စီတို႔ကို၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲလ္ဆုေပးသင့္တယ္ဆိုၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ PRIO က ဆန္ကာတင္ လူပုဂၢဳိလ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအမည္ စာရင္း ၅ ခုထဲ ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

