အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င္းပသြားတဲ့ အကယ္ဒမီဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲမွာ “Everything Everywhere All At Once” ႐ုပ္ရွင္ကားက အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု ရရွိသြားပါတယ္။ အခ်ိန္တၿပဳိင္နက္ထဲမွာ သီးျခားစီတည္ရွိေနတဲ့ အနႏၱ စၾကဝဠာမွာ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား အေမရိကန္မိသားစု ဘယ္လိုက်င္လည္ေနထိုင္သလဲဆိုတာ ဇာတ္အိမ္တည္႐ိုက္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းအဆန္းျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပသြားတဲ့ အကယ္ဒမီီပြဲမွာ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္က မင္းသားမင္းသမီးေတြျဖစ္တဲ့ Michelle Yeoh, Ke Huy Quan နဲ႔ Jamie Lee Curtis တို႔က သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု ၃ ဆုနဲ႔ ပူးတြဲဒါ႐ိုက္တာ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ Daniel Kwan နဲ ႔Daniel Scheinert တို႔က အေကာင္းဆံုးဒါ႐ိုက္တာဆု ရရွိသြားပါတယ္။ The mummy ႐ုပ္ရွင္ကားတြြဲေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္တဲ့ မင္းသား Brendan Fraser က The Whale ႐ုပ္ရွင္ကားနဲ႔ အေကာင္းဆံုး မင္းသားဆုရရွိပါတယ္။

အခုအေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ဆုရရွိသြားတဲ့ Michelle Yeoh ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အကယ္ဒမီဆုရရွိတဲ့ ပထမဆံုး အာရွအမ်ဳိးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္လည္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ နီးပါးကေတာ့ The Good Earth ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးဇာတ္႐ုပ္ေနရာမွာ လူုျဖဴမင္းသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး အကယ္ဒမီဆု ရရွိခဲ့တာပါ။ ေအာ္စကာဆုေတြေပးတာမွာ မွ်တမႈမရွိဘူး လူျဖဴေတြပဲ ႀကီးစိုးေနတယ္ဆိုၿပီး #OscarSoWhite ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြ အရင္ႏွစ္ေတြက ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ၂၀၁၆ က စၿပီး အကယ္ဒမီအဖြဲ႔အစည္းက အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ထာခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူငယ္ေတြကို ခန္႔အပ္လာသလို လူမ်ဳိးစံုပါဝင္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းလာပါတယ္။

အခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ေတာ့ ေအာ္စကာအခမ္းအနားက အရင္ကလို ေကာ္ေဇာနီမခင္းပဲ အသားေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ရွန္ပိန္အရက္ေရာင္ ေကာ္ေဇာခင္းထားခဲ့ပါတယ္။