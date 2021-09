ႀကီးေလးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ IIMM ဆက္လက္စုေဆာင္း

ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေထာက္အထားေတြကို ဆက္လက္စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းေနပါတယ္လို႔ IIMM ရဲ႕ အႀကီးအကဲက ဗီအိုေအျမန္မာပိုင္းကို ေျပာပါတယ္။ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲက ျဖစ္ေနတဲ့ ႀကီးေလးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအေထာက္အထားေတြ စုေဆာင္းသံုးသပ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္ေဆးတဲ့ တရား႐ံုးေတြကို မွ်ေဝဖို႔ IIMM (ေခၚ) Independent Investigative Mechanism for Myanmar / Myanmar Mechanism ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက တာဝန္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္သမွ် ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမွန္သမွ် ဆက္လက္စုေဆာင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အႀကီးအကဲ Nicholas Koumjian က ေျပာပါတယ္။ မစုျမတ္မြန္က ဆက္သြယ္ေမးထားပါတယ္။

မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အထောက်အထားတွေကို ဆက်လက်စုဆောင်း သိမ်းဆည်းနေပါတယ်လို့ IIMM ရဲ့ အကြီးအကဲက ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။ ရှမ်း၊ ကချင်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲက ဖြစ်နေတဲ့ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုအထောက်အထားတွေ စုဆောင်းသုံးသပ်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီ စစ်ဆေးတဲ့ တရားရုံးတွေကို မျှဝေဖို့ IIMM (ခေါ်) Independent Investigative Mechanism for Myanmar / Myanmar Mechanism ကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက တာဝန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်သမျှ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမှန်သမျှ ဆက်လက်စုဆောင်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian က ပြောပါတယ်။ မစုမြတ်မွန်က ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။

မေး ။ ။ IIMM အကြီးအကဲအနေနဲ့ Myanmar Mechanism လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ IIMM ဆိုတာ ရှင်းပြပါရှင့်၊ Myanmar Mechanism ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်တွေက ဘာပါလဲ၊ ဒီတာဝန်တွေကျေဖို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ Myanmar Mechanism ဆိုတာကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ယန္တရားတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲကစလို့ ဆိုးဝါးတဲ့ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ပြစ်မှုတွေရဲ့ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့၊ သိမ်းဆည်းဖို့နဲ့ သုံးသပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အကြုံးဝင်ပါတယ်။ ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေကို အဖွဲ့အစည်းတခုအပေါ် ကျူးလွန်တာဖြစ်ဖြစ်၊ လူတဦးတယောက်က ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားပါတယ်။

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ထဲက စတာဖြစ်ပြီး၊ ခွင့်ပြုတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မပြင်မချင်း ဆက်ပြီး စုံစမ်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နက်ဖြန် နောက်သီတင်းပါတ်တွေအထိ ဆက်ပြီး အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်ပေးထားတဲ့ နောက်တချက်က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံအဆင့် တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားစွဲတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်တာ မျှဝေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ရရှိတဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်ပြီး ဒီအမှုမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာကို ကြိုးစားသုံးသပ်ပါတယ်။ အမှုတည်ဆောက်ထားပြီး တနေ့နေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာအမှုကို စစ်ဆေးတဲ့ တရားရုံးတွေကို မျှဝေနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။

မေး ။ ။ စောစောက မစ္စတာခွမ်းဂျန် ရှင်းပြတဲ့ထဲမှာပါသလိုပဲ IIMM ကို စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်က ရှမ်း၊ ကချင်၊ ရခိုင်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အထောက်အထားတွေကို စုဆောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖဲ့ွတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်း ရယူမှတ်တမ်းပြုထားတယ်ဆိုတော့ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်တွေကို တိုးချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါလား။

ဖြေ ။ ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကို တိုးပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ IIMM ကို စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ချိန်ထဲက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို စုံစမ်းဖို့ တာဝန်ပေးထားတာပါ။ ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက IIMM ကို ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ချိန်ကတော့ ရခိုင်၊ ရှမ်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုအထောက်အထားတွေကို အဓိက စုဆောင်းဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကျူးလွန်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းရမယ်လို့ တာဝန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ အချိန်ကန့်သတ်ချက်လည်း လုပ်မထားပါဘူး။ ကျုးလွန်သူတွေအနေနဲ့ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု မရှိရင်၊ အခုလိုကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ချိုးဖောက်နေမှာကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက စိုးရိမ်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အထောက်အထားတွေကို စုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တခုကို တည်ထောင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ တနေ့ကျရင် တာဝန်ရှိသူတွေ တာဝန်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်ကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက အခုလို အထောက်အထားတွေကို စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတာ သိရင် တချို့ကျူးလွန်မှုမျိုးတွေကို ထပ်ပြီး ကျူးလွန်ဖို့ တွန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ IIMM ကို ဖွဲ့စည်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ IIMM က ဘယ်လိုအချက်အလက်၊ သက်သေ၊ အထောက်အထားတွေကို ရယူ စုဆောင်းနေပါသလဲ၊ တကယ်လို့ အဲဒီအချက်အလက်တွေ ပို့ပေးချင်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ပို့ပေးတဲ့အချက်တွေ အလဟာသ မဖြစ်ရအောင် ဘာတွေသတိပြုသင့်ပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလို ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုကတော့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပြစ်မှုတွေပါ။ ဂျီနီဗာ ပဋိဉာဉ် (Geneva Convention) ပါအချက်တွေကို ချိုးဖောက်တဲ့၊ ဥပဒေစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုမျိုးကျတော့ အရပ်သားတွေအပေါ် စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အခါ ကျုးလွန်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။

လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အခြေခံတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ဖျက်စီးပြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုပြစ်မှုတွေ ကျုးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုးစုံကို စုဆောင်းပါတယ်။ ဒီပြစ်မှုတွေအတွက် ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အထောက်အထားတွေကိုလည်း စုဆောင်းပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေ သက်သေတွေကို ကျွန်တော်တို့ စကားပြောချင်ပါတယ်။ ဒီအမှုတွေကျုးလွန်ဖို့ စီစဉ်သူတွေ အမိန့်ပေးသူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ထဲထဲဝင်ဝင် အကြောင်းအချက်တွေ သိထားသူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အလားတူပြစ်မှုတွေ စုံစမ်းဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အတေ့ွအကြုံအရ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲလို အတွင်းသတင်းပေးနိုင်သူမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေ ထိခိုက်မှာစိုးလို့ သိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အချက်အလက်ပေးချင်လို့ ဆက်သွယ်လာသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။

သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာက ဓါတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေပေးတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်နေ့က ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ။ အဲဒီဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်သူရိုက်ထားတာလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ မေးပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တေ့ွနိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လဲ အချက်အလက်ရနိုင်တဲ့အတွက် အဲဒါမျိုးတွေပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဆက်သွယ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့အတွက် အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့လုံခြုံရေးက ကျွန်တော်တို့အတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ (https://iimm.un.org/) website ပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပို့တဲ့အချက်အလက်တွေ ကြားဖြတ်မယူနိုင်အောင် အင်မတန်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Proton Mail စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ တခုရှိတာက ဆက်သွယ်တဲ့သူကလည်း အဲဒီ Proton Mail စနစ်ကို သုံးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ Message ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Signal လို စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ စနစ်ကို သုံးပါလို့ ကျွန်တော်ကတော့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ IIMM က ဘယ်သူမဆိုပေးပို့တဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေကို ရယူစုဆောင်းတဲ့ open-source investigation ကို လုပ်နေတာဆိုတော့ ရရှိတာတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်မှာ အချက်အလက်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေပါတဲ့ message မက်ဆေ့ချ်ပေါင်း - သတင်းပေးမှုပေါင်း (၂) သိန်းလောက် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရသမျှ မက်ဆေ့ချ်တွေအားလုံးကို ကြည့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း နောက်ထပ်ဆက်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ စုဆောင်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်သိမ်းထားမှာပါ။ စိန်ခေါ်မှုတခုက ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ အချက်အလက် ပမာဏကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အင်မတန်လုံခြုံပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ အချက်အလက်သိမ်းစနစ်ကို လုပ်ရပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ဒီအချက်အလက်တွေကို သုံးသပ်လို့ရမှာပါ။ ဥပမာ ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေက ဆင်တူဖြစ်နေတာတွေလား ဆိုတာမျိုး သိနိုင်အောင် လုပ်ထားရပါတယ်။

မေး ။ ။ စောစောက Mr. Koumjian ရှင်းပြသွားတဲ့အထဲမှာ IIMM ရဲ့ အဓိက အလုပ်တခုက အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီး သုံးသပ်ပေးရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို သွားလို့မရတော့ အခုလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ ပြောတဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့ မတေ့ွရပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် မှန်တယ်ဆိုတာ သေချာအောင် လုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ အများကြီးရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို မသွားနိုင်တာက အခက်အခဲတခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ရာဇဝတ်မှုတွေ စုံစမ်းရင် အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာ သွားကြည့်တာက စရတာပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့က မြန်မာနိုင်ငံထဲက လာတဲ့သူတွေဆီက ရတယ်။ အဲဒီလိုရသမျှ အထောက်အထားတွေအားလုံးကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သုံးနိုင်တဲ့အထိ စုစည်းသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တချို့က အခုချက်ချင်း အသုံးဝင်ချင်မှ ဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် နောင် (၁) နှစ် (၂) နှစ်လောက်မှာ ရတဲ့ အထောက်အထားတွေအရ သိပ်ကို အသုံးဝင်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရသမျှ အချက်အလက်တွေကို ထိမ်းသိမ်းထားဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့မှာ ဝန်ထမ်း (၅၀) လောက် ရှိပါတယ်။ လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းဖို့ သုံးသပ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ နိုင်ငံတကာရှေ့နေတွေ ရှိပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အချက်အလက် အများကြီးကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ဝါရင့် မှုခင်းစစ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေ၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို အဆင်မြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတွေအပြင် မျက်မြင်သက်သေတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။

မေး ။ ။ IIMM အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွားနိုင်ဖို့ တကြိမ်မက ကြိုးစားခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ နောင်မှာရော မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာအောင် စွဲဆောင်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေရာတွေ သွားနိုင်ဖို့ ထပ်ကြိုးစားမယ့် အစီအစဉ်တွေရှိပါလား။

ဖြေ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွားနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အထိ ဆက်ပြီးတောင်းသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သွားနိုင်ဖို့လည်း ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားဖူးပါတယ်။ သူတို့ဘက်က ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲသွားနိုင်ဖို့ သူတို့ ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အထောက်အထားတွေ ရနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ။

မေး ။ ။ IIMM ရဲ့ နောက်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တခုက ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တချို့နဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ အမှုတွဲတွေကို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ တရားရုံးတွေနဲ့ မျှဝေဖို့ပါ။ အဲတော့ IIMM က ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း မှန်ကန်စိတ်ချရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေလိုက်နာတဲ့ တရားရုံးတွေ ခုံရုံးတွေမှာ သုံးနိုင်မယ်လို့ ဘယ်လို အာမခံနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။

ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကြားနာတဲ့ အမှုတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတေ့ွအကြုံရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမျိုးစုံ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကြားနာမှုတွေမှာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေအတိုင်း အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါ။ တခါတလေကျလို့ရှိရင် သက်သေအထောက်အထားရဖို့ ဇစ်မြစ်နေရာတွေဆီ သွားလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးကျရင် တခြားဖြစ်ရပ်အထောက်အထားတွေနဲ့ ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ မှန်ကန်စိတ်ချရမှုကို အတည်ပြုယူနိုင်ပါတယ်။

နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာ ဒါမျိုးက ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာစစ်တဲ့ အမှုတွေအပြင် အထောက်အထား စုဆောင်းတဲ့ အဖွဲ့တွေ စုစုပေါင်း (၇) မျိုးမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဆီ သွားပြီးစုံစမ်းနိုင်ဖို့၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေဆီသွားပြီး၊ မေးမြန်းခွင့်မရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ စစ်ဆေးတဲ့ အမှုမျိုးတွေထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ရရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတေ့ွအကြုံတွေနဲ့ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ လက်ရှိမှာဆိုရင် မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ICC, ICJ နဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက တရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲထားတဲ့ အမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမှုတွေအတွက်ရော IIMM က ဘယ်လို အဆက်အသွယ်လုပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အပေါ် မျှမျှတတ တရားစီရင်ဖို့ လိုလားတယ်၊ စီရင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံအဆင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် တရားရုံးတွေမှာ အမှုကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အခါ အချက်အလက်တွေ မျှဝေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ IIMM ကို အဓိက ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အကာအကွယ် ပေးဖို့လုပ်တဲ့ ဟန်ပြစစ်ဆေးမှုမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း လေးစားပြီး အမှုမှာ ပါတ်သက်နေသူအားလုံးအတွက် မျှမျှတတ ကြားနာ တရားစီရင်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး ICC နဲ့ နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမှုခုံရုံး ICJ က အမှုတွေမှာ IIMM အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ကျွန်တော်တို့ကို အထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အဲဒီတရားရုံး (၂) ခုရဲ့ တရားစီရင်ရေးက ကွာခြားပါတယ်။ တရားရုံး (၂) ခုလုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မျှဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က မျှဝေပါတယ်။

ဒီမှာ VOA သောတရှင်တွေကို အရေးကြီးတာတချက် ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဆီ အချက်အလက် အထောက်အထားတွေပေးတဲ့အခါ အဲဒီအထောက်အထားတွေကို တရားစီရင်စစ်ဆေးမှုတွေမှာ သုံးခွင့်ပေးမလားလို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က မေးပါတယ်။ သုံးခွင့်ပေးပါတယ်လို့ ခွင့်ပြုတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က မျှဝေခွင့် ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့က မျှဝေခွင့်ပြုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒီလိုမျှဝေလို့ သူတို့အတွက် (ဒါမှမဟုတ်) တခြားတယောက်ယောက်အတွက် အန္တရာယ်ရှိမလားဆိုတာ ထပ်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က သုံးသပ်ရင် တရားရုံးတွေကို မပေးပါဘူး။ အန္တရာယ် မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့မှ မျှဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မစုမြတ်မွန် ။ ။ Thank you so much, Mr. Koumjian. Thank you for giving time to answer the questions.