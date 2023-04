ျမန္မာအတိုက္အခံေတြကို ဖမ္းဆီးအပ္ႏွံမႈ ထိုင္းအတိုက္အခံပါတီေဝဖန္

{{Zawgyi/Unicode}}

{{Unicode}}



မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို ဖမ်းဆီးအပ်နှံမှု ထိုင်းအတိုက်အခံပါတီဝေဖန်

ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ ဆေးလာကုတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကနေ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF ထံ အပ်နှံခဲ့တာဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတခုဖြစ်လို့ ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ Commoners' Party က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက်မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။

ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာ လာရောက်ဆေးကုသနေတဲ့ ကော့ကရိတ်မြို့ဘက်ကလာတဲ့ Lion Battalion ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့က ဒုစစ်ကြောင်းမှူးကိုသီဟအပါအဝင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးဟာ မဲဆောက်မြို့မှာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က အဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ သူတို့တွေကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်မှာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာနေရပ်ပြန်လို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောထားပေမယ့် သူတို့ကို ထိုင်းလဝက မြန်မာဘက်ခြမ်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာပါ။ ဒီအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတခုက ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တာကတော့ ကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစည်သူမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။

"ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့လက်စဖျောက်ဖမ်းဆီးခြင်း တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဥပဒေ (Act on Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance B.E. 2565) မှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက် လက်စဖျောက်တာ၊ ဖမ်းဆီးတာ၊ လူမဆန်စွာပြုမူဆက်ဆံတာ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံသို့ အဆိုပါ မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုမှ မောင်းထုတ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းများ အလျဉ်းမရှိစေရ" လို့ အတိအလင်းပြဌာန်းထားပါတယ်။

“ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတယောက်ကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ရမယ့်အခြေအနေရှိတာကို သိပါလျက်နဲ့ ပြန်ပို့တာကတော့ လူအခွင့်ရေးရှုဒေါင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုပြီးတော့ ပါတီတခုက ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကို ကြေညာချက်တခုထုတ်ပြီး တိုက်တွန်းတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ ဒီကာလမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာ ပါတီတခုက စတိတ်မန့်တခုထုတ်ပြီးပြောတာကတော့ တိုးတက်တဲ့အခြေအနေတခုလို့မြင်ပါတယ်။”

ဒီလို ပြန်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြေင်းပြောပြပါတယ်။ နယ်စပ်ချင်းထိတွေ့နေတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအချင်းချင်း ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကို နားလည်ရမှာဖြစ်ပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဆေးကုသဖို့လာတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်းတွေကဖမ်းဆီးပြီး စစ်ကောင်စီထံကို လွှဲပြောင်းအပ်နှံတဲ့အတွက် Commoners' Party က ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာ စာထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ " ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် လက်စဖျောက် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်ဥပဒေ (Act Against Torture and Enforced Disappearance)" ကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ Commoners' Party ပါတီက စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒီအတွက်ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။

အခုလို အန္တရယ်ရှိမှန်းသိလျက်နဲ့ပြန်ပို့တာကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်း ဦးစည်သူမောင်ကပြောပါတယ်။

“ဒါက နယ်စပ်တလျှောက်မှာ နိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထတွေရှိတယ်။ နိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ရောက်ရှိလာမယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ထိမ်းသိမ်းခံရမှုကိုဘေးလွတ်ဖို့အတွက် ရှောင်တိမ်းလာသူတွေရှိမယ်။ စစ်ပွဲဖြစ်လို့ ပဋိပက္ခအတွင်းမှာ ရှောင်လာတဲ့သူတွေရှိမယ်။ နယ်စပ်မျဉ်းနဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်မျဉ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ပြည်တွင်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကို သူတို့အနေနဲ့ မျက်ခြေမပြတ်သင့်ဘူး။ အခုလို ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခတွင်းထဲကို ပိုပြီးဆွဲခေါ်သွားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။”

"ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့လက်စဖျောက်ဖမ်းဆီးခြင်း တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဥပဒေ (Act on Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance B.E. 2565) မှာတော့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက် လက်စဖျောက်တာ၊ ဖမ်းဆီးတာ၊ လူမဆန်စွာပြုမူဆက်ဆံတာ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံသို့ အဆိုပါ မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုမှ မောင်းထုတ်ခြင်း၊ လွဲှပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းများ အလျဉ်းမရှိစေရ" လို့ အတိအလင်းပြဌာန်းထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြည်တွင်းကော ပြည်ပဥပဒေကိုပါ ချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအတိုက်အခံပါတီတွေက ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။