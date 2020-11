ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ စိုးရိ္မ္ဖြယ္ျဖစ္လာတဲ့ ကုိဗစ္ ကူးစက္မႈ

(Zawgyi / Unicode)

(Unicode)

ရွေးကောက်ပွဲအလွန် စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်လာတဲ့ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကိုဗစ်ပိုးတွေ့တာ ရန်ကုန်အပြင် အခြားမြို့ကြီးတချို့မှာပါ ပိုများလာတာကြောင့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အိမ်မှာနေဖို့ အပါအဝင် ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်တိုးလာမှုရဲ့ ထူးခြားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနမှူး ဒေါက်တာ မော်မော်ဦးကို ကိုဝင်းမင်းက မေးရာမှာ သူက အခုလို စရှင်းပြပါတယ်။

ဒေါက်တာ မော်မော်ဦး - “ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပိုးတွေ့လူနာ အရေအတွက်က တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ တိုးလာတာ ၁,၅၀၀-၁,၆၀၀ အထိ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖြစ်နေတာ။ ဒါထက် ပိုထူးခြားတဲ့သေဘာက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်တုန်းက ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာက ရန်ကုန်တိုင်းမှာသာ အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဆယ်ဂဏန်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဆိုရင်တောင် ဆယ်ဂဏန်းလောက်ပဲ ရှိရာကနေပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ တနိုင်ငံလုံး လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မကွေးတိုင်းတို့၊ ပဲခူးတိုင်းတို့ အပါအဝင် မန္တလေးတိုင်းက ပိုများလာပြီး မန္တလေးတိုင်းမှာ တနေ့ကို အယောက် ၂၀၀ ဝန်းကျင် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာက ဒီဟာရဲ့ အကျိုးဆက်တခုလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။”

ကိုဝင်းမင်း - ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေ၊ အဲဒီတော့ ဘာကြောင့် အခုလို ပြန်များလာတယ်ထင်သလဲ ဆရာ။

ဒေါက်တာ မော်မော်ဦး - “နောက်တမျိုးကတော့ လူတွေရဲ့ ဒီ Social distancing တို့၊ လူစုလူဝေးကို ရှောင်တာတို့၊ Mask တပ်တာတို့၊ လက်ဆေးတာတို့ဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နည်းလာတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းပဲ ကားတွေရော၊ စတိုးဆိုင်တွေရော ရှိတဲ့နေရာတွေ တော်တော်များများက ပြန်ပြီးတော့ စည်နေတဲ့ အခြေအနေကို တွေ့ရတာတော့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က စိုးရိမ်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတာပေါ့နော်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို တက်လာတဲ့ အခြေအနေတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော်တို့နိုင်တဲ့ ပမာဏထက် ပိုပြီးတော့ များလာတဲ့ အချိန်မျိုးကျရင် နိုင်ငံတော်အတွက်ရော၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဒေသတွေအတွက်ရော၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ဆရာဝန်တွေအတွက်ရော အလွန်ကိုပဲ ဝန်ပိနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးတွေကို ပြန်ကြုံတဲ့အခြေအနေမျိုး ရောက်သွားနိုင်တာ၊ ဒါကို ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တယ်ပေါ့။”

ကိုဝင်းမင်း - ဒီစိုးရိမ်ရမှုက ဆေးရုံတွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး ရှေ့မှာ ဖြစ်လာနိုင်တာကို ပြည်သူတွေကို ရှင်းအောင် ရှင်းပြပေးပါလားဆရာ။

ဒေါက်တာ မော်မော်ဦး - “ရန်ကုန်မြို့အတွက်ဆိုရင်တော့ တနေ့ကို ၁,၀၀၀ ဝန်းကျင် နေ့တိုင်းထွက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ ကိုဗစ်ကုသရေး စင်တာတွေမှာ အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက် ၁၆,၀၀၀ လောက်ကို ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကို လုပ်ထားတယ်။ လောလောဆယ်မှာ တက်လာတဲ့လူနဲ့ ကိုဗစ် ကုသပျောက်ကင်းလို့ ၁၁ ရက်ပြည့်တဲ့အခါ ပြန်ဆင်းတဲ့လူနဲ့ မျှနေသေးလို့ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာတော့ ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာ နေ့စဉ်ထွက်လာတဲ့ လူနာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ Isolation ပေါ့နော်၊ ခွဲခြားထားပြီးတော့ ကုသပေးဖို့ လောလောဆယ် ရှိနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ထင်တာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီနှုန်းအတိုင်းသာ ဆက်တက်နေရင် လာမယ့်တပတ်အတွင်း ကျနော်တို့ရဲ့ လူနာကုတင် အရေအတွက်တွေဟာ မရှိလောက်အောင် နည်းသွားနိုင်တယ်။ အဲဒီကျတော့ ကိုဗစ် မကူးစက်အောင် ဘာလို့နေသင့်သလဲဆိုတော့ အဲဒီ ကုတင်အရေအတွက်တွေ နည်းတဲ့အချိန်ကျမှ ကိုယ်က စကူးခံရရင် ကံဆိုးပြီ။ အခုလောလောဆယ် နိုင်နေတဲ့ အခြေအနေလောက်မှာ တန့်နေဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ မကူးစက်သေးတဲ့လူတွေဟာ ဒီလို ကျနော်တို့ရဲ့ Capacity တတ်နိုင်တဲ့၊ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာရဲ့ ပိုလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးကျမှ ကိုယ်က ကူးစက်ခံရရင် ရှေ့မှာ ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေထက် ပိုပြီးတော့ ကိုယ်ပါ ဒုက္ခများမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း စပြီးတော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ကူးစက်ခံရတာ ကုသမှုကို အလွယ်တကူ ရနိုင်သေးပေမယ့် မနိုင်တဲ့ကာလမှာ ကူးစက်ခံရရင် ကိုယ်ဟာ ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနေရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”

ကိုဝင်းမင်း - အခုလို စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထား မရောက်အောင် ပြည်သူတွေကို အဓိက ဘာတိုက်တွန်းချင်လဲ ဆရာ။

ဒေါက်တာ မော်မော်ဦး - “ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာ ကိုဗစ်ပြီးသွားတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ပြောနေတယ်။ သူက ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကိုဗစ်က ဖြေလျှော့လို့မရဘူး။ ကိုဗစ်က ပြန်ပြီးတော့ တင်းကျပ်ပြီးတော့ တယောက်နဲ့တယောက် မကူးစက်အောင် ကွင်းစက်တွေဖြတ်နိုင်ဖို့ ကိစ္စတွေကို ပိုပြီးတော့လုပ်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးလို့ ကျနော်တို့ကတော့ ယူဆတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲ အိမ်မှာနေရမယ့် Stay at home ကာလကို ဒီဇင်ဘာ ၅ အထိ တိုးလိုက်တဲ့ အချိန်ကာလကတော့ ၂ ပတ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပြန်ကျသွားနိုင်သလား ဆိုတာကို ပထမ ထင်ခဲ့ပေမယ့် လိုက်နာနိုင်တဲ့ စွမ်းအားက နည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာ။ Stay at home က Stay at home သပ်သပ်ပဲ၊ ပိုးတွေ့နေတာက ပိုးတွေ့နေတာ သပ်သပ်ပဲ။ ဒီ Stay at home က အကျိုးရောရှိရဲ့လား ဆိုတာမျိုး ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ အကျိုးဘာကြောင့် မရှိရတာလဲဆိုရင် လိုက်နာမှုအားနည်းလို့။”

ကိုဝင်းမင်း - အဲဒီတော့ ဒီ လိုက်နာမှုအားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ဆရာရေ။

ဒေါက်တာ မော်မော်ဦး - “ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေ အားလုံးက ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူးတွေကို ဒီဟာအတွက် ကြပ်မတ်ဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားသော်လည်းပဲ တကယ်လို့များ မလိုက်နာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။ ဒီလို ကွပ်ကွဲပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေ အားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အရေးယူရမယ်လို့ ကျနော်တို့က မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွပ်ကဲပြီးတော့ သူတို့ကို မတတ်တဲ့လူ တတ်အောင် အနီးကပ် ကြီးကြပ်ပေးမယ့် ကိစ္စတွေတော့ တိုးပြီးတော့ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ထင်တယ်။ ဒါမှသာလျှင် ဒီ ကူးစက်မှု ကွင်းစက်တွေ ပြတ်မှာဖြစ်တယ်။ ကူးစက်မှုကွင်းဆက် မပြတ်ဘူးဆိုရင် ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်ပြီးသွားနေရင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းက စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတာပေါ့။ ကိုဗစ်ရဲ့ သဘောတရားအတိုင်းပဲ လူဦးရေ ထူထပ်တဲ့ မြို့တွေဟာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်း တက်တဲ့အချိန်မှာ တဟုန်ထိုး တက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်။ လူဦးရေ ထူထပ်ပြီးတော့ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း စီးရတယ်၊ လူစုလူဝေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဈေးတွေဆိုရင်လည်း လူတွေ ပိုများနိုင်တယ်၊ ဒီလိုနေရာမျိုးတွေ အတွက်တော့ ကျနော်တို့လည်း အမြဲ စိုးရိမ်နေဆဲပဲ။”

ကိုဝင်းမင်း - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။