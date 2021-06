ျမန္မာ့အေရး ျပည္ပႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ရန္ပုံေငြရွာ လႈပ္ရွား

(Zawgyi / Unicode)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းထားတာ ၅ လနီးပါး ရွိလာခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါ အပါအဝင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ဇြန္လ ၂၆ ရက္ စေနေန႔မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးႏိုင္ေရး ရန္ပုံေငြရွာတဲ့ပြဲေတြ က်င္းပၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ႀကဳံေနရတဲ့ ျမန္မာ့အေရးမွာ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔လည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီအေၾကာင္း ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ ေမရီလန္း၊ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္က ျမန္မာ့အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ စုေပါင္းၿပီး 'ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသမီးတပ္ေပါင္းစု' က ဦးစီးက်င္းပတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ရန္ပုံေငြရွာပြဲမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအေသာက္ေရာ တိုင္းရင္းသား အစားအစာေတြကိုပါ ေရာင္းခ်ၾကသလို တိုင္းရင္းသား ေတးသီခ်င္း အကအခုန္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

လူရာခ်ီတက္ေရာက္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စည္ကားေနတဲ့ စေနေန႔ ရန္ပုံေငြရွာပြဲ လုပ္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးတာဝန္ခံ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးရင္ေထြးက ရွင္းျပပါတယ္။

"ဒီပဲြကေတာ့ ေမရီလန္းျပည္နယ္ တေနရာေပါ့ေနာ္၊ ခ်င္းဘုရားေက်ာင္း တေနရာမွာ လာၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံရဲ႕ ေစ်းေရာင္းပဲြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီပဲြမွာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံအျပင္ အျခားျပည္နယ္တခ်ဳိ႕ကေန ေစ်းလာေရာင္းၾကတဲ့ သူေတြေရာ၊ လာအားေပးတဲ့သူေတြေရာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ သီခ်င္းေတြ သီဆိုၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူ အသီးသီးကလည္း စကားေတြေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း မိမိတုိ႔ရရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေတြအားလုံးကို လွဴဒါန္းၿပီးေတာ့ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပဲြမွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အကူအညီေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီပဲြကို လုပ္ျဖစ္တာပါ။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔အတူ က်ေနာ္တို႔ တသားတည္းရပ္တည္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီသြားပါမယ္။"

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကစၿပီး ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘန္ကာဒင္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂရက္ဂရီမစ္ခ္တို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ "Burma Bill" ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ ဝါရွင္တန္ဒီစီ အပါအဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကန႔္ၾကာေနတဲ့ ျမန္မာ့ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ အတည္ျပဳေပးဖို႔ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕က ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နမ္စီပလိုစီရဲ႕ ဆန္ဖရန္စစၥကို႐ုံးေရွ႕ သြားေရာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးကိုကိုေလးက ေျပာပါတယ္။

"အဓိကေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြဟာ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုဟာ ဆီးနိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ မေက်ာ္ျဖတ္ႏို္င္ေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဥပေဒၾကမ္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က US Federal Reserve Bank မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလ်ံကို ဂ်ဳိးဘိုင္ဒန္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္ထားတာကို ျမန္မာျပည္က လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑ေတြမွာ သုံးဖို႔ရယ္၊ CDM ဝင္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ပံ့ပုိးႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။"

ကေနဒါႏိုင္ငံမွာလည္း NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ေရး ရန္ပုံေငြရွာတဲ့ ေဈးေရာင္းပြဲတခုကို ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕ Slocan ပန္းၿခံမွာ စေနေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္က ႐ိုးရာအစားအေသာက္ေတြ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ပြဲတာဝန္ခံတဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

"Slocan Park မွာ ျမန္မာအစားေသာက္ေတြ ေရာင္းခ်တယ္။ ရလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ အားလုံးက NUG အစိုးရဆီ သြားမယ္။ NUG နဲ႔ PDF ကို သြားမယ္။ ေနာက္တခါ CDM ကို လွဴဖို႔အတြက္ ဒီေစ်းေရာင္းပဲြေလး လုပ္တာပါ။ ျမန္မာအစားေသာက္ေတြက စုံေနတာပဲ၊ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ ေကာက္ညႇင္းငခ်ိတ္၊ မႏၱေလးၿမီးရွည္၊ ဒန္ေပါက္၊ မုန္႔ဟင္းခါး အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ လူေတြ ရာေက်ာ္ လာၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြလည္း လာအားေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။"

အာရွတိုက္ထဲက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျမန္မာေတြစုဖြဲ႔ထားတဲ့ We For All အဖြဲ႔က တိုက်ိဳ Shinjuku ဘူတာ၊ Kawasaki ဘူတာ႐ုံနားတဝိုက္ အလွဴေငြေကာက္ခံရရွိတဲ့ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၅၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို CRPH နဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း လိုအပ္ေနသူေတြထံ လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရးေကာ္မတီ (ကိုရီးယား) ကလည္း ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း ၃၀,၆၃၉,၂၈၀ ဝမ္ကုိ CRPH နဲ႔ အျခားလိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြ ေပးပို႔သြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

-------------------

(Unicode)

မြန်မာ့အရေး ပြည်ပနိုင်ငံတချို့မှာ ရန်ပုံငွေရှာ လှုပ်ရှား

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းထားတာ ၅ လနီးပါး ရှိလာချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အမေရိကန်၊ ကနေဒါ အပါအဝင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ဇွန်လ ၂၆ ရက် စနေနေ့မှာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးနိုင်ရေး ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲတွေ ကျင်းပကြပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေ ကြုံနေရတဲ့ မြန်မာ့အရေးမှာ ပိုမိုအာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက လွှတ်တော်အမတ်တွေကို တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအကြောင်း ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အမေရိကန် အရှေ့ဘက်ခြမ်း ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ မေရီလန်း၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က မြန်မာ့အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စုပေါင်းပြီး 'နွေဦးတော်လှန်ရေး အမျိုးသမီးတပ်ပေါင်းစု' က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး ရန်ပုံငွေရှာပွဲမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်ရော တိုင်းရင်းသား အစားအစာတွေကိုပါ ရောင်းချကြသလို တိုင်းရင်းသား တေးသီချင်း အကအခုန်တွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။

လူရာချီတက်ရောက်ပြီး ဆိုင်ခန်းပေါင်းများစွာနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ စနေနေ့ ရန်ပုံငွေရှာပွဲ လုပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ဈေးရောင်းပွဲတော်က ဖျော်ဖြေရေးတာဝန်ခံ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးရင်ထွေးက ရှင်းပြပါတယ်။

"ဒီပွဲကတော့ မေရီလန်းပြည်နယ် တနေရာပေါ့နော်၊ ချင်းဘုရားကျောင်း တနေရာမှာ လာပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ ဈေးရောင်းပွဲကို ကျနော်တို့ လုပ်ကြတာပါ။ ဒီပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအပြင် အခြားပြည်နယ်တချို့ကနေ ဈေးလာရောင်းကြတဲ့ သူတွေရော၊ လာအားပေးတဲ့သူတွေရော တွေ့ရပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်မှာတော့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သီချင်းတွေ သီဆိုကြတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမှာ တက်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်သူ အသီးသီးကလည်း စကားတွေပြောကြတယ်။ နောက် တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း မိမိတို့ရရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအားလုံးကို လှူဒါန်းပြီးတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အကူအညီပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီပွဲကို လုပ်ဖြစ်တာပါ။ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့အတူ ကျနော်တို့ တသားတည်းရပ်တည်ပြီး ပံ့ပိုးကူညီသွားပါမယ်။"

ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကစပြီး မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘန်ကာဒင်နှင့် အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဂရက်ဂရီမစ်ခ်တို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ "Burma Bill" ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတခုကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးဖို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အပါအဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း ပြည်နယ်တချို့မှာ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှာ ကြန့်ကြာနေတဲ့ မြန်မာ့ဥပဒေကြမ်းကို အမြန် အတည်ပြုပေးဖို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကလည်း အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နမ်စီပလိုစီရဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရုံးရှေ့ သွားရောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးကိုကိုလေးက ပြောပါတယ်။

"အဓိကတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းတွေဟာ ကြန့်ကြာနေတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ကနေ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဟာ ဆီးနိတ် အထက်လွှတ်တော်မှာ မကျော်ဖြတ်နိုင်သေးဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် မြန်မာ့ဥပဒေကြမ်းတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျနော်တို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်က US Federal Reserve Bank မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလျံကို ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရက ထိန်းချုပ်တားမြစ်ထားတာကို မြန်မာပြည်က လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ သုံးဖို့ရယ်၊ CDM ဝင်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။"

ကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်း NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရေး ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတခုကို ဗန်ကူးဗားမြို့ Slocan ပန်းခြံမှာ စနေနေ့က ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်က ရိုးရာအစားအသောက်တွေ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ပွဲတာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။

"Slocan Park မှာ မြန်မာအစားသောက်တွေ ရောင်းချတယ်။ ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ အားလုံးက NUG အစိုးရဆီ သွားမယ်။ NUG နဲ့ PDF ကို သွားမယ်။ နောက်တခါ CDM ကို လှူဖို့အတွက် ဒီဈေးရောင်းပွဲလေး လုပ်တာပါ။ မြန်မာအစားသောက်တွေက စုံနေတာပဲ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ကောက်ညှင်းငချိတ်၊ မန္တလေးမြီးရှည်၊ ဒန်ပေါက်၊ မုန့်ဟင်းခါး အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ လူတွေ ရာကျော် လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း လာအားပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။"

အာရှတိုက်ထဲက ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ မြန်မာတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ We For All အဖွဲ့က တိုကျို Shinjuku ဘူတာ၊ Kawasaki ဘူတာရုံနားတဝိုက် အလှူငွေကောက်ခံရရှိတဲ့ ဂျပန်ယန်းငွေ ၅၆၀,၀၀၀ ကျော်ကို CRPH နဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း လိုအပ်နေသူတွေထံ လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

တောင်ကိုရီးယားမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီ (ကိုရီးယား) ကလည်း ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၃၀,၆၃၉,၂၈၀ ဝမ်ကို CRPH နဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ ပေးပို့သွားမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။