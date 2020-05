WHO နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း သမၼတ Trump ေၾကညာ

(Zawgyi/Unicode)

WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးဟာ တကယ်ပဲ တရုတ်အလိုကျ လိုက်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခု ဖြစ်လာနေတယ်လို့ ပြောပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဆိုင်ရာ WHO ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံကို မကျေနပ်တဲ့ အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ WHO အဖွဲ့နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သောကြာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။



WHO အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာကို ရပ်ဆိုင်းတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအိမ်ဖြူ နှင်းဆီဥယာဉ်မှာ သမ္မတ ထရမ့်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့တာပါ။

"WHO အဖွဲ့ကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ အမေရိကန်က တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် WHO ဘက်က လုပ်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီကနေ့ ကစပြီး WHO နဲ့ အဆက်ဖြတ်လိုက်ကြောင်း"သမ္မတက က ပြောသွားတာပါ။

ဒါ့အပြင် WHO ကို ပေးမယ့် ရန်ပုံငွေတွေကို ကမ္ဘာတလွှားက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက် ရှိနေသူတွေ အတွက် ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ တကမ္ဘာလုံးက အဖြေကို လိုချင်နေကြကြောင်း လည်း ပြောပါတယ်။

တရုတ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီကပ်ရောဂါ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို WHO ကို တင်ပြရမယ့် တာဝန်ရှိပေမယ့် ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဒီ ရောဂါပိုးကို ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ချိန်ကလည်း ကမ္ဘာကို လမ်းမှားလိုက်အောင် လုပ်ဖို့ WHO ကို ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တနှစ် ကို ရန်ပုံေွ သန်း ၄၅၀ ထည့်ဝင်ဖြည့်ဆည်း ပေးနေပေမယ့် တနှစ်ကို ရန်ပုံငွေ သန်း ၄၀ လောက်ပဲ ပေးနေတဲ့ တရုတ်က WHO ကို လုံးဝချုပ်ကိုင်ထား တာ ဖြစ်ပြီး WHO အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကို အမေရိကန်က အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့ ပေးမယ့် WHO က လုပ်ဆောင်ဖို့ လက်မခံခဲ့ဘူးလို့လည်း သမ္မတက ပြောပါတယ်။