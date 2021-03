ပံုစံသစ္နဲ႔ ထြက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ဆႏၵျပမႈမ်ား

[Zawgyi/Unicode]

စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြကို စစ္တပ္နဲ႔ ရဲဘက္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေနၿပီး အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္ေနရာအသီးသီးမွာ လံုျခံဳေရးတပ္ေတြ ေနရာယူတပ္စဲြမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြကိုသာမက လမ္းသြား၊ လမ္းလာေတြကိုပါ ေခၚယူစစ္ေဆး ဖမ္းဆီးမႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ရန္ကုန္က ရတဲ့သတင္းကို မဆုမြန္ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ အာ႐ုဏ္ဦးသပိတ္ေတြကို ပုဇြန္ေတာင္၊ ကမာ႐ြတ္နဲ႔ ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စမ္းေခ်ာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ တာေမြနဲ႔ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေျပာက္က်ားသပိတ္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ ရန္ကင္း ၁၂ လံုးတန္း မီးပြိဳင့္နားမွာ လူအနည္းငယ္ စု႐ုံးဆႏၵျပေနမႈကိုု စစ္ကားနဲ႔ ရဲကားေတြ ဝင္လာၿပီး လိုက္လံၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးေနပါတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့အထဲ မပါတဲ့ ကိုဖိုးေဇာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးၿပီး ရန္ကင္းရဲစခန္းကို ေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔ အဖမ္းခံရသူ ကိုဖိုးေဇာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အဲ့ဒီရဲကားေတြ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ပဲ အဲ့ဒီမွာ သူတို႔ေျပးတဲ့သူေတြ ရဲကားလာေတာ့ သပိတ္ကေလးေတြကလည္း ထြက္ေျပးၾကတာေပါ့ေနာ္။ အမ်ားႀကီးလည္း မရွိပါဘူး။ ၁၀ ေယာက္၊ ၁၂ ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထြက္ေျပးတဲ့အခ်ိန္မွာ။ ကိုဖုိးေဇာ္ကလည္း သူကလည္း ကေလးေတြက အဲ့ဒီပစၥည္းေတြက်န္ခဲ့လို႔ သူက ေကာက္သိမ္းေပးၿပီးေတာ့ သူကလည္း ရဲဆိုေတာ့ ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးတာ။ ေျပးထြက္ေျပးရင္းနဲ႔ ေခ်ာ္လဲၿပီးေတာ့ မိသြားတာ၊ အခုေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ရန္ကင္းရဲစခန္းမွာ ထားထားတာေပ့ါေနာ္။ အမတို႔က သူ႔ကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ေနနဲ႔ေတာ့ လိုက္ခ်ိတ္ၾကည့္ေနတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့အထဲမွာ ကိုဖိုးေဇာ္က မပါဘူး။”

အာဏာရွင္ဖီဆန္သူမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဘက္က ဖမ္းဆီး ႐ုိက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ေနလို႔ လူစုဖို႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္၊ ဆႏၵျပသူေတြဘက္က ေျပာက္က်ားပံုစံနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ဆႏၵျပ၊ ႐ုတ္တရက္လူစုခဲြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ဆႏၵျပလူထုေတြ စုေပါင္းၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းဆန္႔က်င္ေရး မိုးပ်ံပူေဖာင္းအနီေရာင္ လႊတ္တင္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

R2P ေထာက္ခံတဲ့ စာသား အပါအဝင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ စာေတြ ေရးသားၿပီး ပူေဖာင္းနဲ႔အတူ ခ်ိတ္ဆြဲ လႊတ္တင္လိုက္တယ္လို႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ UT အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက ဗီြအိုေအ ကိုေျပာပါတယ္။

“မေန႔တစ္ေန႔က က်ေနာ္တို႔ စီစဥ္ၾကတာေပ့ါ... ဒီမိုးပ်ံပူေဖာင္းခ်ိတ္ဆြဲၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ R2P ေနာ္၊ How many dead boby is need ဘာေတြ၊ ညာေတြေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီစာသားေလးေတြေပါ့ အဲ့ဒါေလးကို က်ေနာ္တို႔ A4 စာရြက္ေလးေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ color ပံုေလးေတြနဲ႔ အဲ့ဒါ မိုးပ်ံပူေဖာင္းခ်ိတ္ၿပီး လႊတ္တာ၊ လမ္းက ရပ္မိ၊ ရပ္ဖေတြ အဲ့ဒီလမ္းက လမ္းသူလမ္းသားေတြ ဆင္းခ်လာ... ဆင္းလာၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္လံုး အဲ့ဒီလို တစ္လံုးစ၊ ႏွစ္လံုးစ အဲ့ဒီလို တစ္ေယာက္ႏွစ္လံုးေလာက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္တျပိဳင္တည္း တိုင္ၿပီးေတာ့ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္ ေအာ္ၿပီးေတာ့ လႊတ္လိုက္တာပါပဲ။ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ေတာ့ ရတဲ့နည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆန္႔က်င္ေနတာပဲ... အခက္အခဲေတြ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသက္ အႏၱရာယ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိသိႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က ဆန္႔က်င္ေနၾကတာပါပဲ။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲလာအံုးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ိဆိုလည္း ေနရာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရတာမ်ဳိးအဲ့ဒီလိုမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။”

ရန္ကုန္ဆႏၵျပမႈေတြဟာ အရင္လို လူသိပ္မမ်ားေတာ့ေပမယ့္၊ လူထုေတြက အ႐ႈံးေပးလိုက္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ UT အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြက တစ္ခုေလာက္ရွိပါတယ္။ အလဟသ အသက္မေပးခ်င္တာ။ အဲ့ဒီလို… ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းေခၚသြားဆိုလို႔ရွိရင္ အေကာင္းအတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာ မလြယ္ေတာ့ဘူးေလ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ လိႈင္သပိတ္မွာလည္း အဲ့ဒီလိုပဲ ၾကားတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဖမ္းေခၚသြားၿပီးေတာ့ မိသားစုကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးေတာ့ dead body လာထုတ္ခိုင္းတာတို႔ ဘာတို႔ အဲ့ဒီေလာက္အထိ ႐ုိက္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရပ္ကြက္က ရပ္မိ၊ ရပ္ဖေတြကိုလည္း အဲ့ဒါေခၚသြားၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးႏွိပ္စက္တာ ဘာညာရွိေတာ့ အေၾကာက္တရားကို ျပန္႐ုိက္သြင္းတာေပါ့ဗ်။ အေၾကာက္တရားျပန္႐ုိက္သြင္းတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြ လုပ္ေနေတာ့ လုပ္ေနတယ္ဆိုေပမဲ့လည္း က်ေနာ္တို႔က အခုက ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ နည္းနည္းဥာဏ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ သေဘာပါ။ ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္သြားလည္းဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔က ေရွ႕ဆက္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြ မလုပ္ရေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ သတိေတာ္ေတာ္ေလးကို အႀကီးႀကီးထားၿပီး လုပ္ေနတဲ့ သေဘာပါ ေနာက္တစ္ခ်က္က လံုးဝၿပီးသြားတာ အ႐ံႈးေပးလိုက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္းေလး ေနာက္တစ္လမ္းခဏ ဆုတ္လိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ နည္းနည္းျပင္ဆင္ရတ့ဲကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။”

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ေနရာတခ်ဳိ႕မွာ စစ္အာဏာရွင္ဖီဆန္တဲ့အေနနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားသပိတ္ ဆႏၵျပမႈေတြ လုပ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကားဟြန္းသံေတြ အဆက္မျပတ္တီးၾကတာ ကားထဲလူနဲ႔ လမ္းေပၚကသူေတြ လက္သံုးေခ်ာင္းေထာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါၾကတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားဟြန္႔တီးသပိတ္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဦးကိုကေတာ့ အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီကိစၥေတြ စျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကားေတြဟြန္းေတြ တီးၾကသေလာက္ ပိုၿပီးေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အသံပိုဆူတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက နားၿငီးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္ စိတ္က။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မၾကားရတာၾကာလာတဲ့အေလ်ာက္ေပါ့ေနာ္... ၾကာသြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုက ျပန္ၾကားလိုက္ရတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ စစခ်င္း ကားေတြဟြန္းမတီးၾကဘူးလား မသိဘူးေပါ့ေနာ္... အဲ့ဒီလိုျဖစ္ၿပီးေတာ့။ ေရႊဂံုတိုင္မီးပြိဳင့္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီဘက္က လာတဲ့ကားက စၿပီး တီးလည္းတီးေရာ... ကိုယ္ကပါ ေပ်ာ္သြားတယ္ေပ့ါ။ ေပ်ာ္ၿပီး ကိုယ္က ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆက္တီးျဖစ္သြားတယ္ေပ့ါ။ လက္ေတြဘာေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပၾကတယ္ေပါ့။ ကားေတြ အကုန္လံုး လိုက္ၿပီး ဆက္တီးၾကေတာ့ ပီတိျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။”

ဆႏၵျပမႈေတြကို အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္တာေတြ ဖမ္းဆီးမႈေတြ တိုးလာတာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့ေနရာမွာ လူမဲ့သပိတ္၊ ညသပိတ္၊ အာ႐ုဏ္ဦးသပိတ္၊ လမ္းေလွ်ာက္သပိတ္ စသျဖင့္ ဆႏၵျပျပည္သူေတြဘက္က နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ျဖိဳခြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေသဆံုးသူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ AAPP က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

[Unicode Version]

ပုံစံသစ်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ရန်ကုန်ဆန္ဒပြမှုများ

စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲဘက်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေပြီး အခုဆိုရင် ရန်ကုန်နေရာအသီးသီးမှာ လုံခြုံရေးတပ်တွေ နေရာယူတပ်စွဲမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကိုသာမက လမ်းသွား၊ လမ်းလာတွေကိုပါ ခေါ်ယူစစ်ဆေး ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်က ရတဲ့သတင်းကို မဆုမွန်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။

စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အာရုဏ်ဦးသပိတ်တွေကို ပုဇွန်တောင်၊ ကမာရွတ်နဲ့ နေရာတချို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စမ်းချောင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ တာမွေနဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်တွေမှာ ပြောက်ကျားသပိတ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒီနေ့ ရန်ကင်း ၁၂ လုံးတန်း မီးပွိုင့်နားမှာ လူအနည်းငယ် စုရုံးဆန္ဒပြနေမှုကို စစ်ကားနဲ့ ရဲကားတွေ ဝင်လာပြီး လိုက်လံဖြိုခွဲဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အထဲ မပါတဲ့ ကိုဖိုးဇော်ကိုလည်း ဖမ်းဆီးပြီး ရန်ကင်းရဲစခန်းကို ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ အဖမ်းခံရသူ ကိုဖိုးဇော်ရဲ့ အမျိုးသမီးက အခုလို ပြောပါတယ်။

“အဲ့ဒီရဲကားတွေ ရောက်လာပြီးတော့ပဲ အဲ့ဒီမှာ သူတို့ပြေးတဲ့သူတွေ ရဲကားလာတော့ သပိတ်ကလေးတွေကလည်း ထွက်ပြေးကြတာပေါ့နော်။ အများကြီးလည်း မရှိပါဘူး။ ၁၀ ယောက်၊ ၁၂ ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာ။ ကိုဖိုးဇော်ကလည်း သူကလည်း ကလေးတွေက အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကျန်ခဲ့လို့ သူက ကောက်သိမ်းပေးပြီးတော့ သူကလည်း ရဲဆိုတော့ ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးတာ။ ပြေးထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ချော်လဲပြီးတော့ မိသွားတာ၊ အခုတော့ လောလောဆယ်မှာ ရန်ကင်းရဲစခန်းမှာ ထားထားတာပေ့ါနော်။ အမတို့က သူ့ကို လိုက်ပြီးတော့ ရှေ့နေနဲ့တော့ လိုက်ချိတ်ကြည့်နေတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အထဲမှာ ကိုဖိုးဇော်က မပါဘူး။”

အာဏာရှင်ဖီဆန်သူများကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက် ပစ်ခတ်နေလို့ လူစုဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့်၊ ဆန္ဒပြသူတွေဘက်က ပြောက်ကျားပုံစံနဲ့ ရုတ်တရက်ဆန္ဒပြ၊ ရုတ်တရက်လူစုခွဲ လုပ်နေကြပါတယ်။

လှိုင်မြို့နယ်မှာလည်း ဆန္ဒပြလူထုတွေ စုပေါင်းပြီး စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး မိုးပျံပူဖောင်းအနီရောင် လွှတ်တင်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။

R2P ထောက်ခံတဲ့ စာသား အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင် စာတွေ ရေးသားပြီး ပူဖောင်းနဲ့အတူ ချိတ်ဆွဲ လွှတ်တင်လိုက်တယ်လို့ ဦးဆောင်ပါဝင်သူ UT အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးက ဗွီအိုအေ ကိုပြောပါတယ်။

“မနေ့တစ်နေ့က ကျနော်တို့ စီစဉ်ကြတာပေ့ါ... ဒီမိုးပျံပူဖောင်းချိတ်ဆွဲပြီးတော့ အဲ့ဒီအောက်မှာ ကျနော်တို့ R2P နော်၊ How many dead boby is need ဘာတွေ၊ ညာတွေပေါ့နော်။ အဲ့ဒီစာသားလေးတွေပေါ့ အဲ့ဒါလေးကို ကျနော်တို့ A4 စာရွက်လေးတွေ ထုတ်ပြီးတော့ color ပုံလေးတွေနဲ့ အဲ့ဒါ မိုးပျံပူဖောင်းချိတ်ပြီး လွှတ်တာ၊ လမ်းက ရပ်မိ၊ ရပ်ဖတွေ အဲ့ဒီလမ်းက လမ်းသူလမ်းသားတွေ ဆင်းချလာ... ဆင်းလာပြီးတော့ တစ်ယောက်တစ်လုံး အဲ့ဒီလို တစ်လုံးစ၊ နှစ်လုံးစ အဲ့ဒီလို တစ်ယောက်နှစ်လုံးလောက်ကိုင်ပြီးတော့ အချိန်တပြိုင်တည်း တိုင်ပြီးတော့ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် အော်ပြီးတော့ လွှတ်လိုက်တာပါပဲ။ နည်းမျိုးစုံနဲ့တော့ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကျနော်တို့ ဆန့်ကျင်နေတာပဲ... အခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက် အန္တရာယ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ကျနော်တို့က ဆန့်ကျင်နေကြတာပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲလာအုံးမယ်။ ကျနော်တို့ိဆိုလည်း နေရာတွေ ရွှေ့ပြောင်းပေးရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။”

ရန်ကုန်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ အရင်လို လူသိပ်မများတော့ပေမယ့်၊ လူထုတွေက အရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ဦးဆောင်ပါဝင်သူ UT အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးက ဆက်ပြောပါတယ်။

“ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက တစ်ခုလောက်ရှိပါတယ်။ အလဟသ အသက်မပေးချင်တာ။ အဲ့ဒီလို… နောက်ပြီးတော့ ဖမ်းခေါ်သွားဆိုလို့ရှိရင် အကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာ မလွယ်တော့ဘူးလေ။ များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ လှိုင်သပိတ်မှာလည်း အဲ့ဒီလိုပဲ ကြားတယ်။ လူတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင် ဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့ မိသားစုကို အကြောင်းကြားပြီးတော့ dead body လာထုတ်ခိုင်းတာတို့ ဘာတို့ အဲ့ဒီလောက်အထိ ရိုက်တာတွေ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ရပ်ကွက်က ရပ်မိ၊ ရပ်ဖတွေကိုလည်း အဲ့ဒါခေါ်သွားပြီးတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးနှိပ်စက်တာ ဘာညာရှိတော့ အကြောက်တရားကို ပြန်ရိုက်သွင်းတာပေါ့ဗျ။ အကြောက်တရားပြန်ရိုက်သွင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်နေတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့က အခုက ရှင်းရှင်းပြောရရင် နည်းနည်းဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ သဘောပါ။ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလည်းဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က ရှေ့ဆက် ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် သတိတော်တော်လေးကို အကြီးကြီးထားပြီး လုပ်နေတဲ့ သဘောပါ နောက်တစ်ချက်က လုံးဝပြီးသွားတာ အရှုံးပေးလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ နည်းနည်းလေး နောက်တစ်လမ်းခဏ ဆုတ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာ နည်းနည်းပြင်ဆင်ရတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိပါတယ်။”

ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နေရာတချို့မှာ စစ်အာဏာရှင်ဖီဆန်တဲ့အနေနဲ့ မော်တော်ကားသပိတ် ဆန္ဒပြမှုတွေ လုပ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကားဟွန်းသံတွေ အဆက်မပြတ်တီးကြတာ ကားထဲလူနဲ့ လမ်းပေါ်ကသူတွေ လက်သုံးချောင်းထောင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါကြတယ်။ မော်တော်ကားဟွန့်တီးသပိတ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးကိုကတော့ အခုလို ပြောပါတယ်။

“ကျနော်တို့ ဒီကိစ္စတွေ စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကားတွေဟွန်းတွေ တီးကြသလောက် ပိုပြီးတော့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ အသံပိုဆူတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက နားငြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် စိတ်က။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မကြားရတာကြာလာတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်... ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ အခုက ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ စစချင်း ကားတွေဟွန်းမတီးကြဘူးလား မသိဘူးပေါ့နော်... အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့။ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်ကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီဘက်က လာတဲ့ကားက စပြီး တီးလည်းတီးရော... ကိုယ်ကပါ ပျော်သွားတယ်ပေ့ါ။ ပျော်ပြီး ကိုယ်က တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ ဆက်တီးဖြစ်သွားတယ်ပေ့ါ။ လက်တွေဘာတွေ ထုတ်ပြီးတော့ ပြကြတယ်ပေါ့။ ကားတွေ အကုန်လုံး လိုက်ပြီး ဆက်တီးကြတော့ ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်။”

ဆန္ဒပြမှုတွေကို အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာတွေ ဖမ်းဆီးမှုတွေ တိုးလာတာကြောင့် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့နေရာမှာ လူမဲ့သပိတ်၊ ညသပိတ်၊ အာရုဏ်ဦးသပိတ်၊ လမ်းလျှောက်သပိတ် စသဖြင့် ဆန္ဒပြပြည်သူတွေဘက်က နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း နေရာဒေသအသီးသီးမှာ ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။

စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး သေဆုံးသူပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။