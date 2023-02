ေႏြဦးပန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Melissa Brown က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေႏြဦးပန္းမ်ားႏိုင္ငံတကာ အြန္လိုင္း ညီလာခံမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နွေဦးပန်းများ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံ

မြန်မာနိုင်ငံကို ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်လာဖို့အတွက် အချက် ၃ ချက်ကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဒု လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Melissa Brown က ပြောလိုက်ပါတယ်။ နွေဦးပန်းများနိုင်ငံတကာ အွန်လိုင်း ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

စစ်အစိုးရကို စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံ‌ရေး ဖိအားတွေ တိုးပေးတာ၊ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေ ‌တိုးပြီး ထောက်ပံ့တာတွေ အပြင် ဒုက္ခသည်တွေ လိုအပ်နေတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးပို့တာတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ အမေရိကန် ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Melissa Brown က နွေဦးပန်းများလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာ အဖွင့်မိန့်ခွန်းအဖြစ် အွန်လိုင်းကနေ ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဒီညီလာခံမှာ အမေရိကန် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ လွှတ်တော် အမတ်တွေ အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ယာယီ သမ္မတကြီး ဒူးဝါးလရှီးလ နဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ညွှန့် တို့လည်း အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဒီပွဲကို မြန်မာအမေရိကန် လူမှုအသိုင်းအဝန်းအဖွဲ့ Burmese American Community Institute (BACI) နဲ့ နွေဦးတက္ကသိုလ်လို့သိကြတဲ့ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနယ်မြေ The National University of the Union of Myanmar – Global Campus (NUUM) တို့က တခြားပွဲ စီစဉ်သူတွေ နဲ့အတူ ပညာရှင်တွေရဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ နဲ့ နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းတွေ ကျင်းပပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ အွန်လိုင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာတော့ အွန်လိုင်းနဲ့ လူကိုယ်တိုင် ပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွေလည်း ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။