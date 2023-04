=== [[ ZAWGYI ]] ===

အာဏာသိမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕အေျခေန CAM ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတလႊား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေျခအေနက တေန႔ထက္တေန႔ ပိုဆိုး လာေနတဲ့အျပင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြက စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုေပၚ ေစာ္ကားက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ အေနနဲ႔ ခုထက္ ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖို႔ ေမရီလန္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ CAM က အစီရင္ခံစာသစ္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီ အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ USIP မွာ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပတဲ့ CAM ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပဲြကို အြန္လိုင္းက တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က အျပည့္အစံု ေျပာျပမွာပါ။



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ အျခား တိုင္းရင္းသားေဒသက ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြအေပၚ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ့ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖါက္မႈ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမရီလန္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (CAM, Chin Association of Maryland) က လက္ရွိ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လာခဲ့တာ ခုထိဆို ၃ ႀကိမ္ရွိလာပါၿပီ။

" The Worsening Situation of Christians Across Burma " စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာတဲ့ အေျခအေန ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အစီရင္စာသစ္ကို ေမရီလန္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား CAM အဖြဲ႔က ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ခုခ်ိန္ထိ ျပည္တြင္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကို ဖိႏွိပ္ ေစာ္ကား အၾကမ္းဖက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြက တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုပိုဆိုးလာတယ္လို႔ CAM အဖြဲ႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဇိုသုန္းမႈန္က ေျပာသြားပါတယ္။

" သက္တမ္း (၁၂၉)ႏွစ္ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ Assumption Church ဘုရားေက်ာင္းကို စစ္တပ္က ဒီႏွစ္အစပိုင္းမွာပဲ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး ျဖဳိခ် ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း စစ္ကိုင္း မုန္းလွရြာက ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း တခု၊ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ ရာေက်ာ္တဲ့ လူေနအိမ္ကို စစ္ေကာင္စီတပ္က မီး႐ႈိ႕ဖ်က္စီးခဲပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ Johnson Memorial ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကို မီး႐ႈိ႕ျဖဳိခ်ခဲ့သလို၊ စစ္တပ္က မီး႐ႈိ႕ခဲ့တဲ့ ထန္တလန္ျမဳိ႕က အႀကီးဆုံး ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေနရာမွာ ခုေတာ့ စစ္ေကာင္စီတပ္ေတြ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲေနပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ သင္းအုပ္ဆရာတဦး အသတ္ခံရၿပီး၊ လက္ထပ္လက္စြပ္ကို ျဖဳတ္ယူဖို႔ သူ႔လက္ေခ်ာင္းကို စစ္သားေတြက ျဖတ္ယူ သြားတာမ်ဳိးအထိ ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ္။ "

CAM အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပဲြမွာ အေမရိကန္ေရာက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ (KBC-USA)အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ သိကၡာေတာ္ရ သင္းအုပ္ဆရာ Ah Le လည္း တက္ေရာက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ခလမ္ဆမ္ဆြမ္ကို စစ္ေကာင္စီက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ ခ်လိုက္က္တဲ့ ကိစၥအပါအဝင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ ကိစၥကို ေျပာသြားပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္တြင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေတြ ဗုံးက်ဲခံရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုပါ ေျပာသြားၿပီး စစ္ေကာင္စီဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏွိပ္ကြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီဟာ သူတို႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရးနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ NUG အစိုးရ ဒု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးမိုးေဇာ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

" တိုင္းျပည္မွာ လက္ရွိၾကဳံေနရတာက ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ဆိုတာထက္ တိုင္းျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သူတို႔ ေရရွည္ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ စစ္တပ္က ေနရာတိုင္းကို

တိုက္ခိုက္ ဖိႏွိပ္ေနတာပါ။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြသာမက ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အျခားဘာသာဝင္ေတြလည္း အဲဒါမ်ဳိးကို ခံေနရပါတယ္။ စစ္အာဏရွင္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ဒီျပႆနာေတြ ဆက္ရွိေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ NUG အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစုံနဲ႔ လက္တြဲၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ "

USIP မွာ က်င္းပတဲ့ ေမရီလန္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲမွာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ခ်င္း၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း ေဒသက ျပည္သူေတြ အိႏၵိယျမန္မာ နယ္စပ္ကို တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးခဲ့ရေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ လုံေလာက္တဲ့အကူအညီ မရေသးတာ ေတြ႕ရေၾကာင္း အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ USIP အဖြဲ႕ အႀကီးတန္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံး ယာယီ တာဝန္ခံေဟာင္း) Mrs. Priscilla Clapp ကလည္း ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

" အိႏၵိယနပ္စပ္က အေၾကာင္းေျပာရင္ အဲဒီေဒသကကို က်မတို႔ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ မရပါဘူး။ ခုခ်ိန္ထိ အိႏၵိယအစိုးရဆီကလည္း ဘာမွ အကူအညီ မရပါဘူး။ မီဇိုရမ္၊ နာဂလန္း၊ မဏိပူျပည္နယ္ စတဲ့ ေဒသခံေတြကပဲ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒီလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔ေတြ သြားေရာက္ကူညီႏိုင္ေအာင္ အိႏၵိယအစိုးရက သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာနဲ႔ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ က်မတို႔ အိႏိၵယနဲ႔ စကားေျပာေနပါတယ္။ "

ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္လြန္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာက အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက လက္ရွိထက္ ပိုတဲ့ အေရးယူ တားျမစ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုေနၿပီလို႔ ခ်င္း CAM အဖြဲ႔ရဲ႕ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ Metthwe Wilch က တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

" ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေန႔စဥ္ဆိုသလို စစ္ေကာင္စီတပ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၾကားေနရပါတယ္။ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္ အစိုးရနဲ႔ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္စ္အမတ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြေပၚ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို စစ္ရာဇဝတ္မႈ ၊ လူသားထုေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ရယ္ ၊ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ရင္ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ အျပစ္က ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ေနာင္မွာလည္း ဒီလို ရက္စက္တဲ့ ဖိႏွပ္မႈေတြကို ဆက္က်ဴးလြန္ ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "

ဝါရွင္တန္ဒီစီ အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ USIP မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ CAM အဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာသစ္ ထုတ္ျပန္ပဲြကို လူကိုယ္တိုင္ေရာ၊ အြန္လိုင္းကပါ လူ(၆၀)ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အာဏာသိမ်း ၂ နှစ်ကျော် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေရဲ့အခြေနေ CAM ထုတ်ပြန်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း နိုင်ငံတလွှား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေက တနေ့ထက်တနေ့ ပိုဆိုး လာနေတဲ့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေက စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်စုပေါ် စော်ကားကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု မြောက်နေတဲ့အတွက် အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ ခုထက် ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးဖို့ မေရီလန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ CAM က အစီရင်ခံစာသစ် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

ဝါရှင်တန်ဒီစီ အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျု USIP မှာ ကြာသပတေးနေ့က ကျင်းပတဲ့ CAM ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲကို အွန်လိုင်းက တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က အပြည့်အစုံ ပြောပြမှာပါ။



မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ချင်းပြည်နယ်နဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားဒေသက ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေအပေါ် စစ်တပ်က ကျူးလွန်တဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖေါက်မှု ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေရီလန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ (CAM, Chin Association of Maryland) က လက်ရှိ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာ ခုထိဆို ၃ ကြိမ်ရှိလာပါပြီ။

" The Worsening Situation of Christians Across Burma " စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၂ နှစ်အကြာ မြန်မာနိုင်ငံတလွှား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ အခြေအနေ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အစီရင်စာသစ်ကို မေရီလန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများ CAM အဖွဲ့က ကြာသပတေးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ခုချိန်ထိ ပြည်တွင်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို ဖိနှိပ် စော်ကား အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေက တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုပိုဆိုးလာတယ်လို့ CAM အဖွဲ့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ ဦးဇိုသုန်းမှုန်က ပြောသွားပါတယ်။

" သက်တမ်း (၁၂၉)နှစ်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ Assumption Church ဘုရားကျောင်းကို စစ်တပ်က ဒီနှစ်အစပိုင်းမှာပဲ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ဖြိုချ ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း စစ်ကိုင်း မုန်းလှရွာက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တခု၊ စာသင်ကျောင်းနဲ့ ရာကျော်တဲ့ လူနေအိမ်ကို စစ်ကောင်စီတပ်က မီးရှို့ဖျက်စီးခဲပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ Johnson Memorial နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းကို မီးရှို့ဖြိုချခဲ့သလို၊ စစ်တပ်က မီးရှို့ခဲ့တဲ့ ထန်တလန်မြို့က အကြီးဆုံး ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနေရာမှာ ခုတော့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ဝင်ရောက်တပ်စွဲနေပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာ သင်းအုပ်ဆရာတဦး အသတ်ခံရပြီး၊ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ဖြုတ်ယူဖို့ သူ့လက်ချောင်းကို စစ်သားတွေက ဖြတ်ယူ သွားတာမျိုးအထိ ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ်။ "

CAM အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲမှာ အမေရိကန်ရောက် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် (KBC-USA)အသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် သိက္ခာတော်ရ သင်းအုပ်ဆရာ Ah Le လည်း တက်ရောက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွမ်ကို စစ်ကောင်စီက ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ချလိုက်က်တဲ့ ကိစ္စအပါအဝင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်ခံရတဲ့ ကိစ္စကို ပြောသွားပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်တွင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေ ဗုံးကျဲခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုပါ ပြောသွားပြီး စစ်ကောင်စီဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နှိပ်ကွက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

တကယ်တော့ လက်ရှိ စစ်ကောင်စီဟာ သူတို့ အာဏာ တည်မြဲရေးနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်သာ လုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ NUG အစိုးရ ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးမိုးဇော်ဦးက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။

" တိုင်းပြည်မှာ လက်ရှိကြုံနေရတာက ဘာသာရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ လူမျိုးရေး ဆိုတာထက် တိုင်းပြည်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး သူတို့ ရေရှည် အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ စစ်တပ်က နေရာတိုင်းကို

တိုက်ခိုက် ဖိနှိပ်နေတာပါ။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေသာမက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေလည်း အဲဒါမျိုးကို ခံနေရပါတယ်။ စစ်အာဏရှင်တွေ ရှိနေသရွေ့ ဒီပြဿနာတွေ ဆက်ရှိနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် NUG အစိုးရအနေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံနဲ့ လက်တွဲပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ "

USIP မှာ ကျင်းပတဲ့ မေရီလန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပွဲမှာ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ချင်း၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်း ဒေသက ပြည်သူတွေ အိန္ဒိယမြန်မာ နယ်စပ်ကို တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးခဲ့ရပေမယ့် ခုချိန်ထိ လုံလောက်တဲ့အကူအညီ မရသေးတာ တွေ့ရကြောင်း အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျု USIP အဖွဲ့ အကြီးတန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံဟောင်း) Mrs. Priscilla Clapp ကလည်း ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။

" အိန္ဒိယနပ်စပ်က အကြောင်းပြောရင် အဲဒီဒေသကကို ကျမတို့ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် မရပါဘူး။ ခုချိန်ထိ အိန္ဒိယအစိုးရဆီကလည်း ဘာမှ အကူအညီ မရပါဘူး။ မီဇိုရမ်၊ နာဂလန်း၊ မဏိပူပြည်နယ် စတဲ့ ဒေသခံတွေကပဲ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီ စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် လုံလောက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့တွေ သွားရောက်ကူညီနိုင်အောင် အိန္ဒိယအစိုးရက သဘောထား ပျော့ပြောင်းစွာနဲ့ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျမတို့ အိန္ဒိယနဲ့ စကားပြောနေပါတယ်။ "

မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်လွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာက အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရက လက်ရှိထက် ပိုတဲ့ အရေးယူ တားမြစ်မှုတွေ လုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ ချင်း CAM အဖွဲ့ရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ Metthwe Wilch က တိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

" မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နေ့စဉ်ဆိုသလို စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျနော်တို့ ကြားနေရပါတယ်။ ဂျိုးဘိုင်ဒင် အစိုးရနဲ့ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်စ်အမတ်တွေကို ကျနော်တို့ တောင်းဆိုချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်တွင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ် ကျူးလွန်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စစ်ရာဇဝတ်မှု ၊ လူသားထုပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ရယ် ၊ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မလုပ်ရင် ကျူးလွန်သူတွေဟာ အပြစ်က ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေမှာဖြစ်ပြီး ၊ နောင်မှာလည်း ဒီလို ရက်စက်တဲ့ ဖိနှပ်မှုတွေကို ဆက်ကျူးလွန် နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "

ဝါရှင်တန်ဒီစီ အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျု USIP မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ CAM အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ် ထုတ်ပြန်ပွဲကို လူကိုယ်တိုင်ရော၊ အွန်လိုင်းကပါ လူ(၆၀)ဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။