ကိုဗစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္႐ြတ္မႈ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကို႐ိုနာပိုးကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ အမ်ားႀကီး ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ လူထုအေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္း သတိထားေနထိုင္ၿပီး ေရာဂါမပ်ံ႕ပြားေရး သတိထားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူေတြ တိုက္တြန္းေနတာပါ။ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနက ေဒါက္တာေဒၚခင္ခင္ႀကီး ကို VOA ရန္ကုန္သတင္းေထာက္ စုစု က Online ကေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ မဂၤလာပါ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ကိုဗစ္ ဒုတိယလိႈင္း မစခင္ကတည္းက ကပ္ေရာဂါက ထပ္ၿပီေတာ့ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သတိေပးတာေတြလည္း ရိွတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာမတို႔အပိုင္းကေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြလည္း ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ သတိေပးခ်က္ေတြက လံုေလာက္မႈ ရိွရဲ ႔လား။ ဘာေတြထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရိွပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျဖရမယ္ဆုိရင္ က်မတို႔ (၂၃) ရက္ေန႔ (၃) လကစၿပီးေတာ့ ေရာဂါပိုး စေတြ႔ရိွတယ္။ (၁၆) ရက္ (၇) လမွာ လံုးဝေရာဂါပိုးက မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ထပ္မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ တစ္လေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေရာဂါကူးစက္မႈက ျပတ္သြားၿပီ၊ မရိွေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ Local Transmission လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈ မရိွေတာ့ဘူးဆိုၿပီ ထင္ၿပီးေတာ့၊ ျပည္သူလူထုက ေပါ့ဆတာေတြ ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို လံုးဝ၊ လံုးဝမေပါ့ဆဖို႔အေၾကာင္း၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေသခ်ာေအာင္ မလိုက္နာဘူးဆိုၿပီး၊ ကမာၻေပၚမွာ ေရာဂါေတြ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနသလဲ။ ေသဆံုးမႈေတြက ဘယ္ေလာက္ရိွေနသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ၊ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြရဲ ႔ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ က်မတုိ႔ MOHS website ကေန တင္ေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြ ေသြးမေအးဖုိ႔၊ ဂရုစိုက္ဖို႔အေၾကာင္းေတြ။

ေဆးရံုေတြ ျပင္ဆင္ထားတယ္ ေနရာတိုင္း၊ လူေတြျပင္ဆင္ထားတယ္။ ပစၥည္းပစၥယေတြ ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းေတြ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ က်မတို႔က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ Contact tracing ေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ quarantine လူေကာင္းေတြကို အသြားအလာကန္႔သတ္ဖုိ႔လိုတယ့္ contact ေတြ၊ ပိုးေတြ႔တဲ့ လူနာေတြရဲ ႔ contact ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါေတြကို ဘယ္ေနရာမွာထားမယ္ဆိုတာေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းလည္း ထို႔အတူပါပဲ။ လက္ရိွအေနအထားမွာဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ quarantine ဝင္တဲ့လူေတြက ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ ရိွတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပန္လာတဲ့လူေတြ တစ္ေထာင္ေလာက္ကို quarantine ဝင္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ေနရာသစ္ေတြကို ရန္ကိုင္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ရန္ကုန္တုိင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွအေနအထားမွာ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ က်မတုိ႔က WHO, US CDC အရဆုိရင္ေတာ့ quarantine က သံုးပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးရံုျပန္ဆင္းတာကလဲ အရင္တုန္းကလို ႏွစ္ႀကိမ္ပိုးမေတြ႔ဘူးဆိုရင္ ေဆးရံုဆင္းတဲ့အေျခအေနကေန လူနာမွာ ေရာဂါလကၡဏာ မဆိုးဘူး၊ ေရာဂါလကၡဏာ နဂိုကတည္းက မရိွတဲ့လူနာဆိုရင္ (၁၄) ရက္ျပည့္ၿပီးေနာက္ (၁၅) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေပးဆင္းမယ့္ လူနာအေျခအေနက ခ်မွတ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်မတို႔ quarantine site ေတြမွာဆိုရင္ ျမန္ျမန္ Turn over လူေတြ (၃) ပတ္အထိ မေနေတာ့ဘဲ (၂) ပတ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္အသစ္ေတြ လက္ခံႏို္င္တယ္ဆိုေတာ့ လူအင္အားနဲ႔ quarantine မွာ ေနရတဲ့ လူေတြလဲ (၃) ပတ္ကေန (၂) ပတ္ေလ်ာ့တဲ့အတြက္ သူတုိ႔အတြက္လဲ အမ်ားႀကီး စိတ္သက္သာရမယ္။ စိတ္ေသာကလဲ ေလ်ာ့မယ္။ သူတုိ႔မိသားစုအတြက္ေကာ။ ဒါ့အျပင္

ဒါ့အျပင္ quarantine ကို စီစဥ္ရတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထပ္ဝန္ပိုး ေလ်ာ့မယ္။ quarantine မွာ ေကၽြးေမြးထားတဲ့ ႏို္င္ငံေတာ္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ သက္သာတဲ့အျပင္၊ သူတိုိ႔ေတြကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ ႔ လုပ္အားေတြ၊ တျခားကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးသက္သာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ကလဲ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ က်မအေနဲ႔ ဒီဟာနဲ႔ လက္ရိွျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ က်မတို႔ အေရွ ႔ကေျပာသလိုပဲ ႏုိင္ငံတကာရဲ ႔ Guideline ေတြနဲ႔ သုေတသန ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြအေပၚမွာ က်မတို႔ အေျချပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်မတုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခဲ့လို႔ လက္ရိွအေျခအေနမွာဆိုရင္ ျဖစ္ပြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈက တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းစာလို႔ရိွရင္ က်မတို႔အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေျခအေနေကာင္းေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ရိွပါတယ္။

ေမး ။ ။ ကိုဗစ္က ျပည္တြင္းတေက်ာ့ျပန္ ကူးစက္မႈ စတင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ ႔ အေျခအေနကေတာ့ လက္ရိွအေျခအေနမွာ ထိန္းထားႏို္င္ၿပီဆိုၿပီးေတာ့ ဆရာမတို႔ တာဝန္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ ေျပာထားတာရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဘက္မွာလဲ တျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ကူးစက္လူနာေတြ ရိွလာသလိုမ်ဳိး လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ရန္ကုန္လို ေနရာမ်ဳိးမွာ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈက ျမွင့္တက္လာတယ္ ဆရာမ။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ လူတုိင္းလူတိုင္း ဒီေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရန္ကုန္တိုင္းေနာက္မွာပဲ ရိွေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းကေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဒါကလဲ အရင္တုန္းက ခဏခဏ ေျပာခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းဆိုတာ လူဦးေရထူထပ္တယ္။ တစ္စတုရန္မီတာမွာ လူဦးေရ (၇၂၀) ေနတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကဆုိရင္ လူဦးေရ တစ္ရာဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းဆိုရင္ တစ္ရာ၊ ႏွစ္ရာပဲ ရိွတယ္။ အဲဒီမွာ နဂိုကတည္းက ရခိုင္အေျခအေနနဲ႔ ရန္ကုန္အေျခအေနကေတာ့ မတူပါဘူး။ အရမ္းလူဦးေရ ထူထပ္တဲ့ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ တစ္အိမ္ထဲမွာ လူအမ်ားစုေနရတာ ရိွတယ္။ ေနာက္တခုက စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြ ရိွမယ္။ လူအစုအေဝးနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ရိွတယ္။ ေနာက္ Public Transport ကိုပဲ အသံုးျပဳေနရတဲ့အေပၚမွာ လူထုက ေပါ့ပါတယ္။ ေပါ့လာတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ ေလ်ာ့ရဲလာတယ္။ ပ်က္ကြက္လာတယ္။ ဒီအခါမွာ အခြင့္ေကာင္းေစာင့္ေနတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ က ဒီလိုအေျခအေနမွာ သူ႔ရဲ ႔အကြက္ေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက လူထုၾကားထဲကို အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္ ကူးစက္မႈ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းကူးစက္မႈေတြမွာ cluster ပံုစံ ေနရာတစ္ေနရာမွာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ကူးစက္တာေတြ၊ မိသားစုလိုက္ ကူးစက္တာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါကလဲ မိသားစုလိုက္ ကူးစက္မႈကလဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေတြက ေပါ့ဆလို႔ မရဘူး တနည္းအားျဖင့္ မိသားစုမွာ တစ္ေယာက္ကူးစက္လို႔ရိွရင္ က်န္တဲ့မိသားစုဝင္ေတြပါ ကူးစက္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆံုးဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီအပိုင္းမွာဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ Public Transport ကလည္း သံုးစြဲေနရတဲ့အခါမွာ Mask မတပ္ရင္ ကားေပၚမတက္ရ။ Mask မတပ္ရင္ ေစ်းထဲမဝင္ရ စသည္ျဖင့္ ဒီလိုေလး သက္ဆိုင္ရာေဒသႀကီး အစိုးရကေန ၾကပ္မတ္လာတာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္လို႔ လိုက္နာရတယ္ဆိုတာထက္ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းေတြက Sense of Ownership မိမိတာဝန္ပါလား။ မိမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရမွာ အသာထားေအာင္၊ မိမိမိသားစုဆိုတဲ့ အေသးဆံုးေလး မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္မယ္။ မိမိမိသားစုကို ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဓါတ္ေလးနဲ႔ လူတဦးခ်င္းက အျပင္သြားတိုင္း Mask တပ္မယ္။ လက္ကို ေရနဲ႔ဆပ္ျပာနဲ႔ မၾကာခဏ စနစ္တက် စကၠန္႔ႏွစ္ဆယ္ၾကာေအာင္ ေဆးမယ္။ Hand Gel သံုးမယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် လူအုပ္စုထဲမသြားဘူး၊ ေရွာင္က်ဥ္မယ္။ ဒါကလဲ ေျပာရတာ အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေန႔ (၇၃) ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရာဂါလကၡဏာ မျပဘဲနဲ႔ ေရာဂါပိုးေတြ႔ေနရတယ္ဆိုတာ ဒါလဲ သိရိွၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလဲ ခဏခဏ ေဖာ္ျပေျပာေနပါတယ္။

ဒါဆို လူေတြ ေရာဂါပိုးရိွတဲ့ (၄) ေယာက္မွာ (၃) ေယာက္က ေရာဂါပိုးရိွေပမယ့္ လကၡဏာပိုးမျပဘူးဆိုတာကို သိၿပီဆိုရင္ မိမိနဲ႔သြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြထဲမွာ ေရာဂါပိုး ရိွတဲ့လူေတြ ရိွေနႏုိင္တယ္။ လူတုိင္းဟာ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္း ခံရတဲ့လူေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သံသယနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ လူထူထပ္တဲ့ေနရာေတြကို မသြားဖို႔ ေရွာင္က်ဥ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သြားလို႔ရိွရင္ ေရာဂါပိုးက ကိုယ္ဆီကိုပါလာၿပီးေတာ့ အိမ္မွာရိွတဲ့ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ ကိုယ့္ရဲ ႔ မိဘဘိုးဘြား၊ အေဖအေမေတြကို ကူးစက္မယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ေတြက အသက္ဆံုးရႈံးတဲ့အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသဆံုးတဲ့လူ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွာ သူတုိ႔ရဲ ႔ မိသားစုဝင္ေတြ ရိွပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆံုးရႈံးမႈကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ေရာဂါကူးစက္မႈလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရန္ကုန္မွ မဟုတ္ပါဘူး ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမွာရိွတဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးကို ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို တေသြးမတိမ္ လိုက္နာပါ။ ဒါက လိုအပ္လို႔ လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရတယ္ဆိုတာ လူေတြကို စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုေတြရဲ ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္က ျပည္တြင္းမွာ ပိုးေတြ႔လူနာေတြက တစ္ရက္ထဲမွာပဲ ရာဂဏန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေတြ႔လာရတဲ့ အေျခအေနက ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုကာလမွာပဲ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း ေရာက္လာေတာ့မယ္။ ဆိုေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလေတြကလဲ စေနၿပီဆိုေတာ့ ဒီလိုကာလမွာ တကယ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေရာက္လာမယ့္ကာလမွာ ဆရာမတုိ႔ က်န္းမာေရးဌာနအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ရိွတယ္။ ဆရာမလည္း အဲဒီအထဲမွာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတာဆိုေတာ့ ဒီလိုကာလမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး က်န္းမာေရးဘက္ကေန ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္သြားမယ္ဆိုတာကို ျဖည့္စြက္ေျပာေပးပါ။

ေျဖ ။ ။ ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တာက သူဟာ ဆင္းရဲသားေတြမွာပဲျဖစ္တယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့လူေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ခံေရာဂါရိွတဲ့လူမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ သူဟာဆိုရင္ သမၼတအဆင့္၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္ကေန ေအာက္ေျခအထိ ဘယ္သူမဆို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြကို ေလွ်ာ့ေပါ့သြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္၊ လစ္ဟသြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္၊ သူဟာ အကြက္ေကာင္းေစာင့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးကဆိုရင္ ျပည္သူလူထုတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ ႔ က်န္းမာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ က်မတုိ႔ ႏွစ္သက္တဲ့ ပါတီ၊ ႏွစ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မဲေပးလို႔ရပါတယ္။ မဲေပးဖို႔က လိုပါေသးတယ္။ မိမိတို႔စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့၊ သေဘာက်တဲ့ ပါတီကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဒါဟာ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ သြားတာမ်ဳိး၊ လာတာမ်ဳိး၊ လူစုလူေဝးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြက အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္စီကေန ကူးသြားလို႔ရိွရင္ အမ်ားႀကီး ကူးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခု ရိွပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရိွရင္ Motta တစ္ခုရိွပါတယ္။ ဘာလဲဆိုရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ Social Distancing မလိုက္နာတာနဲ႔၊ လိုက္နာတာနဲ႔ တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ Social Distancing သာ လိုက္နာတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ေပခြါၿပီး ေနမယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္က (၅) ရက္ၾကာလို႔ရိွရင္ ေနာက္ထပ္ကူးစက္ႏုိင္မယ့္လူက ၁.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရက္ (၃၀) ၾကာရင္ သူက ကူးစက္ႏိုင္မယ့္လူက (၁၅) ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ တကယ္လို႔ Social Distancing ကို မလိုက္နာဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ ပူးကပ္ေနမယ္၊ ေျခာက္ေပထက္ နီးနီးေနမယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္က (၅) ရက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္လူ ႏွစ္ေယာက္ခြဲကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ခြဲကေန ဒီလိုပဲ Social Distancing မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ ရက္ (၃၀) ၾကာတဲ့အခါမွာ (၄၀၆) ဦးအထိ ကူးစက္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာအေျခအေန ရိွပါတယ္။ ဒါဟာ Social Distancing က ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကို သိရိွႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ တတ္ႏိုင္လို႔ရိွရင္ က်မတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာဆိုရင္ ျပည္သူလူထုတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီက ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ မရိွေစဘဲနဲ႔ မဲေပးႏိုင္ေစဖို႔ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ပါတီ၊ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့လူကို မဲေပးႏိုင္ဖုိ႔႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ နံပတ္တစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပတ္ႏွစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီလို မဲေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုမိုမဆိုးသြားုဖို႔လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးတဲ့အခါမွာ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ပူးေပါင္းၿပီးတဲ့အခါ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဘက္ကေန အႀကံေပးခ်က္ေတြကို တိတိက်က် Guidelines ေတြလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Guidelines ကို MOHS website က ၿပီးခဲ့တဲ့ (၃) ရက္ေလာက္ (၄) ရက္ေလာက္က တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဲေပးလို႔ရိွရင္ ဘယ္လိုေပးရမလဲ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီေအာင္ ဘယ္လိုေပးရမလဲဆုိတဲ့ Display နမူနာျပျခင္းကိုလည္း က်မတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္းတိုင္း ေဆာင္ရြက္တာကို က်မတို႔ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ရႈၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္မို႔ မဲေပးတဲ့အခါမွာ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ စိတ္ခ်စြာ မဲေပးႏိုင္ဖို႔က ျပည္သူျပည္သားေတြက က်န္းမာေနဖို႔ လိုပါတယ္။

သူတုိ႔က်န္းမာေနမွ မဲေပးႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေရးတႀကီး က်န္းမာဖို႔ အရင္ဆံုး မိမိက်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာလဲေရာက္သလို၊ မိမိမိသားစု က်န္းမာေရးကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္တယ္။ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိရဲ ႔ႏုိင္ငံအတြက္လည္း က်န္းမာေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ တတက္တအားပါဝင္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ ႔ ပူးေပါင္းအားနဲ႔ဆိုရင္ က်မတို႔ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ အျမန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္လို႔ က်မကေတာ့ ေတြးမိ၊ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆရာမအေနနဲ႔ ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရွ ႔ဆက္ေျပာခ်င္တာေတြ ရိွရင္လဲ ေျပာေပးပါအံုး။

ေျဖ ။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပာေပးခ်င္တာကေတာ့ တခ်ဳီ ႔ေတြက ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါက ဗီဇေျပာင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဆးသုေတသနဌာနကလည္း သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမာၻေပၚမွာလဲ ဗီဇေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပြားမႈမွာဆိုရင္ သူက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇေျပာင္းပိုးရဲ ႔ သေဘာသဘာဝကိုယ္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကူးစက္တာ ျမန္ပါတယ္။ သူက အရင္တုန္းက receptor တစ္ခုကေန receptor ေနာက္ထပ္တစ္ခုနဲ႔ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ လူတစ္ေယက္စီ ဝင္ဖို႔အတြက္က လြယ္ကူပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပြားကူးစက္မႈ ျမန္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ ႔ျပင္းထန္မႈက နဂိုထက္စာရင္ ပိုျပင္းထန္လာသလား၊ ပိုေပ်ာ့လာသလားဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနေတြ ဆက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုထက္ထိ တိက်တဲ့အေျဖေတာ့ မထြက္ေသးပါဘူး။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ ႔သုေတသနေတြမွာဆိုရင္ ေရာဂါပိုးသစ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးလာတယ္ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေတြ႔ရိွခ်က္ေလးေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကူးစက္ခံရတဲ့လူက ကိုယ္တိုင္လည္း အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏို္င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ ေမတၱာစိတ္အျပည့္နဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ လိုပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ဟာ က်န္းမာေရးဌာနရဲ ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာတိက်စြာ လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ ပူးေပါင္းအားနဲ႔ က်မတို႔က ကိုဗစ္-၁၉ ကို ျမန္မာျပည္ေျမကေန ေမာင္းထုတ္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ ႔အားက နံပတ္တစ္အခရာက်ပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဆရာမ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။



