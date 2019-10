ဆီးရီးယား ကာ႔ဒ္ေတြ တူရကီလက္ထဲ ထိုးေကၽြးခံရၿပီလား

ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းက အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းဖို႔ အေမရိကန္ သမၼတ Donald Trump ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ဦးေက်ာ္ဇံသာကို ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မအင္ၾကင္းႏိုင္ငံ သံုးသပ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

မအင္ၾကင္းႏိုင္။ ။အီရတ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းကေန အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႔ေတြ ရုပ္သိမ္းေတာ့မယ္လို႔ အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္က ေျပာလိုက္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရးေလာကမွာ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ YPG ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြ႔ေတြကို တူရကီ က တိုက္ခိုက္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကာ့ဒ္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ YPG တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ IS ေတြကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းတဲ့ေနရာမွာ အေရွ႕တန္းက ေျမျပင္မွာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ အဓိက မဟာမိတ္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ အေမရိကန္က IS တို႔ရဲ႕ ေျခကုတ္စခန္းျဖစ္တဲ့ ကာလီဖိတ္နယ္ေျမကို ေျခမႈန္းႏိုင္လိုက္ၿပီဆိုေပမယ့္ IS အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အယူအဆေတြက အမ်ားႀကီး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာပါ။ လံုး၀ ၿပီးပ်က္သြားၿပီလို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ စုစည္းလာႏိုင္တဲ့အေျခအေနလည္းရွိပါတယ္။ ဒါက နံပတ္ ၁ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥပါ။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ YPG ကာ့ဒ္ေတြဟာ အေမရိကန္က လမ္းခြဲသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ ဆီးရီးယား အာဆက္ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းႏိုင္တယ္ တခါ ရုရွားနဲ႔လည္း ေပါင္းႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ အေမရိကန္အတြက္လည္း ဒါဟာ အေျခအေနမေကာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူတခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ၾကပါတယ္။

မအင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ဒါေပမဲ့ တူရကီကေတာ့ အဲဒီ ဆီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္မွာ safe zone တခု ထူေထာင္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေနတာပဲ မဟုတ္လား။ ကာ့ဒ္ေတြအတြက္ လံုၿခံဳမႈ မရႏုိင္ဘူးလား။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ safe zone ဆိုတာလည္း တကယ္ေတာ့ တူရကီႏိုင္ငံထဲမွာ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ေပါင္း မ်ားစြာ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ ဒုကၡသည္ေတြကို ကာ့ဒ္ေတြ နယ္ေျမမွာ သူတို႔ စခန္းဖြင့္ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စခန္းဖြင့္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကာ့ဒ္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ကေတာ့ ျဖစ္ေစမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ယူဆရပါတယ္။

မအင္ၾကင္းႏိုင္။ ။တူရကီကေရာ YPG ကာ့ဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ တိုက္ခ်င္ရတာလဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ ကာ့ဒ္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၄၀ နီးပါးရွိၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ တခုတည္းမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံစံုမွာေနရတယ္ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားမွာ ေနတယ္၊ အီရတ္မွာရွိတယ္ တူရကီ၊ အီရန္မွာရွိတယ္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရ နယ္ေျမေလးတခုရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၄ ၊ ၅ သန္းေလာက္ရွိတယ္ထင္တယ္ ဆိုေတာ့ အဲဒီေဒသက ကာ့ဒ္ေတြဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ YPG ကို တူရကီ အစိုးရက မႀကိဳက္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တူရကီ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ PKK ဆိုတဲ့ အလုပ္သမားပါတီရွိတယ္။ ကာ့ဒ္ပါတီ အဲဒီပါတီကို တူရကီ အစိုးရကအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔လို႔ ေၾကညာထားတယ္ ဆိုေတာ့ ဆီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္မွာရွိတဲ့ YPG ေတြဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းက အၾကမ္းဖက္လို႔ ေၾကညာထားတာနဲ႔ တဆက္တည္း တေပါင္းတည္းဆိုၿပီးေတာ့ တူရကီက ယူဆတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တူရကီက လံုး၀ေျခမႈန္းခ်င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

မအင္ၾကင္းႏိုင္။ ။သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က အီရတ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက အေမရိကန္တပ္ေတြကို ရုပ္သိမ္းမယ္ဆိုေတာ့ ကာ့ဒ္ေတြကို တူရကီလက္ထဲ ထုိးေၾကြးလိုက္သလို ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ က်ေနာ့္အထင္ကေတာ့ တူရကီဟာ အေမရိကန္ ေနတိုးအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တူရကီဟာ ရုရွားႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ဖို႔အတြက္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ပထ၀ီအေနအထားအရလည္း သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္က တူရကီကို လက္နက္ေရာင္းခ်င္တယ္ patriot ဆိုတဲ့လက္နက္ ။ တူရကီကေတာ့ ရုရွားဆီက လက္နက္ကို ၀ယ္ခ်င္တယ္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဆိုေတာ့ အဲဒီ လက္နက္ ေရာင္းခ်င္တဲ့ကိစၥမွာေရာ ရုရွားကို ဟန္႔တားႏိုင္မယ့္ကိစၥမွာေရာ တူရကီရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈကို အေမရိကန္သမၼတက သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ ။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ မအင္ၾကင္းေျပာသလို ကာ့ဒ္ေတြကို ထိုးေၾကြးၿပီးေတာ့ တူရကီကို တက္လာေအာင္ ဆြယ္ယူတယ္လို႔ ေျပာရင္လည္း မွားမယ္မဟုတ္ဘူးထင္ပါတယ္။

