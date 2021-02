အာဏာရွင္စစ္သူေဌး သပိတ္ေမွာက္ေရး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းတာကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ အႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္က ျဖစ္ပြားတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုနဲ႔ အေတာ္တူပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ စစ္အစိုးရတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ CDM အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ စစ္စီးပြားေရး သပိတ္ေမွာက္မႈ ပါဝင္လာတယ္။ ျမန္မာဘီယာနဲ႔ ဦးပိုင္ထုတ္ပစၥည္းကို City Mart နဲ႔ Ocean Super Market က ဖယ္ရွားလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁၃၄) ခုဟာ ျပည္သူ႔ဘဝနဲ႔ ေရာေထြးလာတာၾကာၿပီမို႔ သူတို႔နဲ႔ အဆက္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ျပႆနာ ရိွလာႏိုင္ပါတယ္။

==Unicode==

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ အနှစ် (၃၀) ကျော်က ဖြစ်ပွားတဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ အတော်တူပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ စစ်အစိုးရတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ သပိတ်မှောက်ဖို့ တောင်းဆိုကြတာပါ။ CDM အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ စစ်စီးပွားရေး သပိတ်မှောက်မှု ပါဝင်လာတယ်။ မြန်မာဘီယာနဲ့ ဦးပိုင်ထုတ်ပစ္စည်းကို City Mart နဲ့ Ocean Super Market က ဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၁၃၄) ခုဟာ ပြည်သူ့ဘဝနဲ့ ရောထွေးလာတာကြာပြီမို့ သူတို့နဲ့ အဆက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကိစ္စမှာ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။

စစ်တပ်ရဲ့ စီးပွားရေးအင်ပါယာမှာ သယံဇာတ၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ အထည်ချုပ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ အိမ်ခြံမြေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စတဲ့ နယ်ပယ်မျိုးစုံပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ဦးပိုင်လိမိတက်နဲ့ စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ အကြီးအကဲဟာ တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ပါ။ နိုင်ငံပိုင်ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ပြီး၊ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ ခရိုနီလက်ထဲ ထိုးအပ်တဲ့နေရာမှာ ဦးပိုင်လိမိတက်ဟာ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို သပိတ်မှောက်တာဟာ ရေရှည်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နံှမှုနဲ့ ကုမ္ပဏီများ ဦးစီးဌာန (DICA) ကို စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်က ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှာ တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာအရ အစုရှယ်ယာ စစ်မှုထမ်းနဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်း (၃၈၁,၆၃၆) ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ တပ်ရင်း၊ တပ်မ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအသင်း စတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၁၈၀၁) ကလည်း အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဦးပိုင်လိမိတက်ရဲ့ အစုရှယ်ယာ (သုံးပုံ/တပုံ) ဟာ အဖွဲ့အစည်းပိုင် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစုရှယ်ယာရှင် ထိပ်တန်းတပ်မှူးကြီးတွေရဲ့ အမည်ကိုလည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အစုရှယ်ယာ (၅) သိန်း ပိုင်ဆိုင်တာမို့ ကျပ်တသန်းခွဲ (သို့မဟုတ်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂) သိန်းခွဲ ရရှိသွားပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့ (၉၅) ခုဟာ အစုရှယ်ယာ (၄၃) သန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး အမြတ်ငွေ ကျပ်သန်း (၁၂၅၀) သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၈) သန်း ရရှိကြောင်း သိရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ စစ်သားနဲ့ စစ်ဗိုလ် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားတာကို စစ်သားချိုင်းထောက် စစ်ဗိုလ်တိုက်ဆောက်ဆိုတဲ့ စကားသက်သေပြနေပါတယ်။ ငွေစက္ကူတွေဝေပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပွဲကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့သား ‘အောင်ပြည့်စုံ’ ကို လူသိများပါတယ်။ ရိက္ခာဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ Mytel Telecom, Steller Seven, Yangon Gallery, Yangon စားသောက်ဆိုင်၊ အင်းယားကန်နားက ကန်သာယာဆေးရုံ၊ မန္တလေးက Pullman ဟိုတယ်၊ Sky One ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ရန်ကင်းမြို့နယ်က မိုးကောင်းရတနာဆေးရုံကို အောင်ပြည့်စုံ က ပိုင်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ မျိုးရတနာထိုက် က ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ချုပ်ရဲ့ သမီးခင်သီရိသက်မွန်က Seven Sense ရုပ်ရှင်နဲ့ Everfit Gym ကို ပိုင်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်တဲ့ ၁၉၉၀ က ၂၀၁၁ အထိ (၂၁) နှစ်အတွင်း အစုရှယ်ယာရှင်တွေကို ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၀၈, ၀၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၁၈၀၀) ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို ကျပ်သန်းပေါင်း (၉၅,၀၀၀) လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကို နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ဦးပိုင်လိမိတက်ကို စာရေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ စာလက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားပေမယ့် တွေ့ရှိချက်ကို မငြင်းဆိုပါဘူး။ စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို စစ်သားခံစားရတာ အလွန်နည်းပါးပြီး ဗိုလ်မှူးဗိုလ်ချုပ်က အများဆုံး အကျိုးခံစားရပါတယ်။ စစ်သားကတော့ အစိုးရပေးတဲ့ လုပ်သက်ပင်စင်ကိုသာ မှီခိုနေရပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ ရာထူးကြီးလေ ချမ်းသာလေ ဖြစ်နေပါတယ်။

၁၉၉၄ မှာ တည်ထောင်တဲ့ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘောဇနဲ့ ဦးပိုင်လိမိတက်ဟာ ကျောက်စိမ်းနဲ့ ပတ္တမြားလုပ်ငန်းမှာ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Myanmar Ruby Enterprise ပတ္တမြားလုပ်ငန်း၊ Myanmar Imperial Jade ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီနဲ့ Cancri ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို အမေရိကန်အစိုးရက အရေးယူဒဏ်ခတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မြန်မာတပ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလက ထုတ်ဝေပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်ကို ဖြတ်ပစ်နိုင်မှသာ အခွင့်ထူးခံ စစ်ဗိုလ်လောကကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်လို့ စာတမ်းမှာ တင်ပြထားပါတယ်။

စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအားလုံးနဲ့ လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းကို ပစ်မှတ်ထားပြီး စီးပွားရေးအရ အရေးယူသင့်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူမှုအကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်အောင် အသေအချာ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ဒဏ်ခတ်အရေးယူရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရကလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဗိုလ်မှူးဗိုလ်ချုပ် (၁၀) ဦးကို အရေးယူထားပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်သူဌေးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ပြည်ပက ဒဏ်ခတ်အရေးယူပြီး ပြည်တွင်းက သပိတ်မှောက်နေပါတယ်။