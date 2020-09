ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ကိုဗစ္မျပန္႔ပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေန

(Zawgyi / Unicode)

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ကိုဗစ်မပြန့်ပွားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခု ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရာနဲ့ချီတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိလာနေတဲ့အတွက် သံဃာတော်တွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ကျောင်းတိုက်တွေမှာ ဒီကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ ဆက်မပြန့်ပွားရအောင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ မနက်ခင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ နိုင်ငံတဝန်း ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်သူ ၉,၁၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူကတော့ ၁၇၄ ဦးအထိ ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ထောင်ချီတဲ့ ကူးစက်မှုတွေထဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကို ရာနဲ့ချီတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေပါ ပိုးကူးထားတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှှိလာတဲ့အတွက် ဒီကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ သံဃာတော်တွေရဲ့ ကျောင်းတိုက်၊ စာသင်တိုက်တွေမှာ ဆက်မပြန့်ပွားရအောင် ဝိနည်းတော်တွေနဲ့အညီ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို နောက်ဆုံးအခြေနေ ရှင်းပြပါတယ်။

“စာသင်တိုက်တွေ အတွက်ပေါ့နော် ဒီနေ့ ကျနော်တို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့ အခါကျရင် စာသင်တိုက်တွေအတွက် specific (အတိအကျ) ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီ Guidelines (လမ်းညွှန်ချက်) ကိုလည်း ပြုစုလျက်ရှိပါတယ်။ မကြာခင် ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။ အဓိကကတော့ စာသင်တိုက်တွေမှာလည်း စာသင်တိုက်ရဲ့ သဘောတရား စာသင်သားရဲ့ သဘောတရားအရ အိပ်ယာဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်း စုပြီးအိပ်ရတာ ရှိတယ်။ မနက်ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်တို့ ဆွမ်းစားတဲ့အချိန်ပေါ့ အရုဏ်ဆွမ်းစားတဲ့အချိန် နေ့ဆွမ်းစားတဲ့အချိန် တရားထိုင်တဲ့အချိန် စာသင်တဲ့အချိန် စာအံတဲ့အချိန်တွေ ဒါတွေကလည်း ဝိနည်းတော်နဲ့အညီ နီးနီးကပ်ကပ် ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိတယ်။

“နောက် Mask တပ်ထားရပေမယ့် ဆွမ်းစားတဲ့အချိန် ရွတ်ဖတ်ရတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါတွေကလည်း စကားပြောရသလို ဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့ ပိုးရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကနေ ပိုးမရှိတဲ့ ကိုယ်တော်တွေဆီ ကူးစက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ဥပမာ ကျောင်းဆောင်တခုကနေ နောက်ကျောင်းဆောင်ကိုသွားရင် Mask ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ဖို့ နောက် အများသုံးပစ္စည်းတွေ ကိုင်တွယ်ပြီးရင်လည်း လက်ကို စက္ကန့် ၂၀ ကြာ ဆပ်ပြာနဲ့ရေ ဒါမှမဟုတ် လက်သန့်ဆေးရည် အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောဖို့ ဒီလိုအနေအထားတွေကို ကျနော်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့ အခါကျတော့ တတ်နိုင်သမျှ ဝိနည်းတော်နဲ့လည်း ညီညွတ်မယ့် Guidelines လမ်းညွှန်ချက်တွေ ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။”

အခုလို COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု နေ့စဉ်လို ရာနဲ့ချီ စစ်ဆေးတွေ့ရှိနေရချိန် လူအများအပြား အစုလိုက်အပြုံလိုက် နေထိုင်နေရတဲ့ နေရာတွေမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုမရှိအောင် အထူးသတိထား ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အချိန် ရောက်နေပြီလို့ လူထုကို ကျန်းမာရေးပညာပေးနေတဲ့ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မိုးအောင်ကျော်နိုင်က သတိပေးပါတယ်။

“စစ်တာများလို့ ပိုးတွေ့တာများလာတယ် ဆိုတာထက် ပိုးတွေ့ရှိသူတွေက ပိုများလာတာလို့ ယူဆတယ်။ Community ပြည်သူလူထုထဲမှာ ဒီပိုးက ပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောနိုင်တယ်။ အဲ့တော့ ပျံ့နှံ့မှုတွေဖြစ်လာချိန် ဒီ လူအများနဲ့ နေထိုင်တဲ့နေရာတွေက ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်ပေါ့။ အဲ့တော့ သူတို့ဆီမှာ ဆရာ အဓိကတွေ့တာကတော့ ဒီလို စားသောက်တဲ့နေရာတွေက အဓိက ကူးစက်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အဲ့တော့ သူတို့ Guidelines ဆွဲမယ်ဆိုရင် အဓိက ဥပမာ ထောင်လိုမျိုးနေရာမျိုးပေါ့နော် အမျိုးသားဆောင် အမျိုးသမီးဆောင် အိပ်ယာတွေထားတာ ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ၊ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ နေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ တယောက်နဲ့တယောက်ကြား နေရာအကျယ်အဝန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ်။ ပြူတင်းပေါက်ရှိရမယ်၊ အလင်းရောင်ရှိရမယ်၊ လေဝင်လေထွက် ကောင်းရမယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် အနည်းဆုံး ၆ ပေခွာပြီး နေထိုင်ဖို့ရယ် အိပ်စက်ဖို့ရယ် လိုမယ်။

“နောက် စားသောက်တဲ့အချိန် စားနေတဲ့အချိန် Mask လည်း အုပ်ထားလို့မရတော့ စားသောက်ချိန် တယောက်နဲ့တယောက် နီးကပ်နေမယ်ဆိုရင် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် Guidelines မှာ နေထိုင်တာ အိပ်စက်တာ စားသောက်တဲ့အခါမှာရယ် မကူးစက်အောင် တယောက်နဲ့တယောက် အနည်းဆုံး အကွာအဝေး ဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ ဒါမျိုးလေးတွေကို ဦးစားပေးပြီး လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို စနစ်တကျ မြန်မြန်လုပ်မယ်ဆို လူတွေအများကြီး ရောဂါခံစားနေရတာတွေကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”

အခုဆိုရင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအဝင် တခြားပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာပါ ပိုးတွေ့သူ များလာတဲ့အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ မန္တလေးတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းက မြို့နယ်တချို့က ပြည်သူတွေ နေအိမ်တွေထဲမှာနေဖို့ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။

“တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေ အားလုံးကနေ သတင်းပို့ယူနစ် မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ ကနေ တက်လာတဲ့ Data တွေကို ကျနော်တို့က အချိန်နဲ့အမျှ Analyst လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လို Analyst လုပ်တော့ တချို့နေရာတွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုတွေက တစစ ပိုများလာတယ်။ ကေ့စ်တွေ တွေ့ရှိလာတယ်။ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကို လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အနေအထား၊ နောက် သယ်ဆောင်လမ်းကြောင်းအရ Transport ပေါ့ အချက်အခြာကျပြီး ဗျူဟာကျတဲ့ တနည်းအားဖြင့် ရှေ့လျှောက်လည်း တက်လာနိုင်တဲ့ နေရာတွေပေါ့နော်။ အဲ့နေရာတွေကို ကျနော်တို့က ကြိုတင်ပြီးတော့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မဖြစ်ခင် အများကြီးမဖြစ်ခင် (rib of the bud) လို့ ခေါ်တာပေါ့နော်။ အဖူးအငုံလေး ဖူးငုံလာတဲ့ ဘဝမှာပဲ ခြေပစ်လိုက်တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲ့လိုမျိုး အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ ကျနော်တို့က Stay At Home အနေနဲ့ တိုးချဲ့ ကြေညာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။”

အခုလက်ရှိ ပြည်ပခရီးသွားရာဇဝင်မရှိ၊ ပိုးတွေ့လူနာနဲ့ ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့ သူတွေမှာပါ ပြည်တွင်းကူးစက်မှု (local transmission) ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ဒီလို ဆက်မပြန့်ပွားရအောင် ပြည်သူတွေ အိမ်ထဲမှာနေကြဖို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်နေချိန်နဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ပြည်ပခရီးသွားတွေကနေ ကူးစက်မှု မဝင်ရောက်လာနိုင်အောင် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းတွေကို ယာယီပိတ်ပင်တဲ့ ကန့်သတ်ကာလကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်း မနေ့က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။