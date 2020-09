ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ကုိဗစ္အေျခအေန ပုိဆုိးလာမွာကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္

(Zawgyi/Unicode)

ကိုုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရပံု အေထြေထြကို၊ ႏိုင္ငံတကာဥပမာေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခုက၊ အထူးေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္အျဖစ္၊ မဲဆြယ္ပြဲစတဲ့ မေန႔ကပဲ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုုဗစ္ေရာဂါပိုး ဆက္တက္ေနလွ်င္၊ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္တာေတြ ႀကိဳတြက္ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ သံုးသပ္ျပလာတဲ့၊ ဒီ တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမူအဖြဲ႔က အမူေဆာင္ဒါရိုက္တာ ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း ကို ကိုဝင္းမင္းက ေမးထားပါတယ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္းခင္ဗ် ဒီေဆာင္းပါးမွာ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ဆိုရင္ ဘာကို ေထာက္ျပမလဲ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။လက္ရွွိ COVID က က်ေနာ္တို႔ဆီမွာလည္း ကူးစက္ႏႈန္းက ျမင့္ေနတုန္းပဲ ။ အဲဒီ Trend က ဘယ္ေလာက္အထိ သြားမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔က မသိေသးဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ဂုဏ္အရည္အေသြးေတြ စံႏႈန္းေတြကို ျပည့္မီေအာင္ ဘယ္လိုက်င္းပမလဲ အဲဒါက စိုးရိမ္စရာရွိပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဖို ႔အဓိကလိုတယ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုအေျခအေနမွာ ကိုရဲ အေကာင္းဆံုးဘယ္လိုအၾကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြကတာ့ တကယ္လို႔သာ ကူးစက္ႏႈန္း အရမ္းမ်ားေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို မလုပ္သင့္ဘူးေပါ႔၊ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေျပာၾကတယ္။ တခုကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားမွာတုန္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာ၊ ကူးစက္ႏႈန္း နည္းတယ္၊ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေပါ့ ၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မဲလာေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾသစေတးလ်တို႔ ၊ ျပင္သစ္တို႔၊ အီရန္တို႔မွာက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ကူးစက္ႏႈန္းျမင့္ေနတဲ့ အခါဆိုေတာ့ မဲေပးႏႈန္းက အကုန္လံုး က်သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကူးစက္ႏႈန္းျမင့္ေနတဲ့ အခါဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပသင့္ဘူး က်င္းပဖို႔ကို ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အၾကံေပးတာရွိတယ္ေပါ့။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီကူးစက္မႈက ဘယ္ေလာက္အထိ ဆက္သြားမလဲဆိုတဲ့ Trend Focus ေပါ့ ကူးစက္ႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းတဲ့ဟာကို လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တလမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ႏုိင္မယ္၊ ေနာက္ ၂ လမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို focus ေသခ်ာမလုပ္ပဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ပဲ တဖက္က တြန္းေနရင္ ဒီဘက္က အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္အတြက္ကို အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကူးစက္တာမ်ားလာႏိုင္တယ္ ထိန္းဖို႔လည္း ခက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕သင့္ရင္လည္း ေရႊ႕ဖို႔ ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။အဓိက ဘာေၾကာင့္လဲ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ စည္းကမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ထုတ္ထား ဒီေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈဆိုတာက ထုတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥး္ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ဟာမ်ိဳးေလးေတြ ေတြ႔ရတာေပါ့ေနာ္။ ထိတာ၊ ေတြ႔တာေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတြ ရွိတာေပါ့။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ ။ဘယ္လို စည္းကမ္းေက်ာ္လြန္တာမ်ိဳးလဲ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။ အဓိကေတာ့ Stay Home ေနတဲ့ ၿမိဳ.နယ္ေတြမွာ Door to Door တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း သြားတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ ၊ လူစုတာမ်ိဳးေတြ လူခ်င္းထိေတြ႔တာမ်ိဳးေတြ အဲဒါမ်ိဳးကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံမွာလည္း၊ က်ေနာ္တို႔ မေလးရွားတို႔မွာလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြရွိတယ္ေပါ့။ မေလးရွားမွာဆိုရင္ ပထမဆံုးဆိုရင္ Door to Door လံုး၀ခြင့္မျပဳဘူး။ ဒါေပမယ့္ မဲဆြယ္ရင္းနဲ႔ Door to Door တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း ျဖစ္လာတယ္ ေနာက္ဆံုး ခြင့္ျပဳတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္တာေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ဟုတ္ကဲ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အရွိန္တက္လာတဲ့အခါမွာ ထိန္းရသိမ္းရ ခတ္တဲ့အေနအထားေပါ့ေနာ္။ ကိုဗစ္စည္းကမ္းအတိုင္း အတိအက် လိုက္နာဖိို႔အတြက္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာေတြအဓိကျဖစ္လာမွာ စုိးရိမ္ပါသလဲ ။ ဒီႏိုင္ငံက အေတြ႔အႀကံုေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့သဘာ၀နဲ႔ ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။ အခုေတာင္မွ ဒီေလာက္ကူးစက္ႏႈန္းေတြ မ်ားေနေပမယ့္လည္း အျပင္မွာ Mask မတပ္ပဲနဲ႔ သြားေနတဲ့သူေတြကိုေတြ႔ေနရေသးတယ္။ YBS စီးတဲ့ေနရာမွာ Ferry (ၿမိဳ.ကူးသေဘာၤ) စီးတဲ့ေနရမွာ တိုးႀကိတ္ၿပီးေတာ့သြားေနတာေတြရွိေနေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ သေဘာသဘာ၀အရဆိုရင္ ဒီလိုစည္းကမ္း လိုက္နာဖို႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အသားမက်တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရတယ္ေပါ့။ အဲဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တဖက္က ေရြးေကာက္ပြဲ အရွိန္ေတြကလည္း တက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ အရင္တုနး္ကဆိုရင္ ေက်ာင္းထဲမွာ လူေတြကို ၆ ေပခြာၿပီးေနရမယ္ဆိုေပမဲ့လည္း၊ ေက်ာင္းအျပင္မွာ လူေတြက အံုလိုက္ႀကီး အဲဒါမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပါတီေတြကလည္း အရမ္းမ်ားတယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေတြကလည္း အရွိန္ျမင့္ျမင့္လုပ္တဲ့အေနအထားေတြ ေတြ႔ေနရေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတယ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အခုအေနအထားမွာ မျဖစ္မေန ဆက္က်င္းပမယ္ဆိုပါေတာ့ တျခားႏိုင္ငံ အေတြ႔အၾကံဳေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုး ဒီမဲဆြယ္ပြဲနဲ႔၊ မဲေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။

ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးတဲ့သူနည္းရင္ ေရြးေကာ္ပြဲ တရားဝင္မူက က်တာမ်ိဳးေတြေပါ့။ ေနာက္ မဲရံုတာဝန္ရွိသူေတြ၊ မဲေပးတဲ့သူေတြ မဲသြားေပးရင္းနဲ႔ အဲဒီမဲရံုေတြကတဆင့္ ေရာဂါကူးတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳဖူးတယ္ေပါ့ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္ တကယ္လို႔ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ေပါ့။ အဲလို စီစဥ္တဲ့အခါက်ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တခုထဲနဲ႔ အားလံုးဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးထက္စာရင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ယူဖို႔လိုတယ္။

ကိုဝင္းမင္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ ကိုရဲခင္ဗ်ား။





