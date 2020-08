ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ေနသလဲ

(Zawgyi/Unicode)

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အရင္အစိုးရပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၿပိဳင္ႏိုင္ေပမဲ့၊ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ သေဘာထားႀကီးၿပီး ေလ်ာ့ၿပိဳင္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရပါတီ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ၊ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ပါ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ရည္မွန္းၿပီးျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမမွ်တမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ပါတီ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကိုဝင္းမင္းက ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အရင္သမၼတရံုးဝန္ႀကီးေဟာင္းနဲ႔ ပါတီဗဟိုဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးစိုးသိန္းက ဒီတစ္ေခါက္ ပါတီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ထူးျခားမူကိုအခုလိုေျပာပါတယ္။

“လူသစ္ေတြပါလာတာပါတယ္။ ပညာတတ္တာရယ္၊ နည္းနည္းလႈပ္ရွားမူေတြ လူထုႀကိဳက္မယ္ထင္တာေပါ့ဗ်ာ။ အရင္ထက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့္ Target (ရည္မွန္းခ်က္) ထားတာေပါ့၊ (၁၀၀) ေလာက္ မ်ားႏိုင္မလားေပါ့။ အရင္တံုးက (၄၀) ႏို္င္တာကို။ ဟိုဘက္ကလည္း (၅) ႏွစ္လုပ္ျပၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဦးသိန္းစိန္ Government (အစိုးရ) နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ၾကတာေပါ့၊ လက္ရွိ Existing Government (အစိုးရ) က အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့တာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီ Socio-economy (လူမူစီးပြား) ေပါ့၊ ဒါေတြက်သြားတာေတြ။ ဒီမိုကေရစီရဲ့ Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) တခ်ိဳ.ေပါ့၊ အဓိက Freedom (လြတ္လပ္ခြင့္) ေပါ့၊ Expression (ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း) တို႔၊ ဒါေတြက ရက္ရက္စက္စက္ က်သြားတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Political Party (ႏိုင္ငံေရးပါတီ) ေတြကို ေနရာမေပးတာတို႔၊ နားမေထာင္တာတို႔။”

ဒါ့အျပင္ ဒီတစ္ေခါက္ ထူးျခားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ သေဘာထားႀကီးေပးထားတဲ့အေပၚ၊ ပါတီ ဒုဥကၠဌ (၂) ၿဖစ္ၿပီး၊ အရင္ လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ရီက -

“အရင္တုန္းက ၂၀၁၅ တံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနရာအားလံုးနီးပါး ၿပိဳင္တယ္ဗ်၊ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ (၂၇) ေနရာကို လႊတ္ေပးထားတယ္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြျဖစ္တယ္ဗ်။ ကခ်င္မွာရွိတဲ့ ေဆာ့ေလာ္ေဒသမ်ိဳးလို၊ ရွမ္းေတာင္မွာရွိတဲ့ ဟုိပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း ၊ ပအို႔နယ္ေျမေပါ့၊ ေနာက္ ဒီရွမ္းအေရွ.မွာရွိတဲ့ အာခါလူမ်ိဳးစု၊ လားဟ ူလူမ်ိဳးစုေနရာမ်ိဳးတို႔လို၊ ခ်င္းမွာရွိတဲ့ ဖလမ္းတို႔၊ မတူပီတို႔ေနရာမ်ိဳးလို၊ ဒီျပည္မမွာလည္း ရန္ကုန္မွာဆို ရခိုင္လူမ်ိဳးစုေနရာမ်ိဳး၊ မႏၱေလးမွာဆို ရွမ္းလူမ်ိဳးစုေနရာမ်ိဳး လႊတ္ထားေပးတာေပါ့။ အင္အားအျပည့္အဝၿပိဳင္လို႔ရတဲ့ ပါတီမ်ိဳးေလ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳလို႔ရတဲ့ ပါတီမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕နဲ႔လည္း စကားေျပာတာရွိတယ္၊ တခ်ိဳ.လည္း အေျခအေနၾကည့္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကို ပိုၿပီးေတာ့ လက္ခံတယ္ဆိုရင္၊ ပိုၿပီးေတာင့္ ေကာင္းႏိုင္မယ့္ လူမ်ိဳးဆို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သက္သက္ကို ေနာက္ဆုတ္ေပးလိုက္တာေတြရွိပါတယ္။”

ေနာက္ ထူးျခားတာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီတစ္ေခါက္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းအရာရွိေတြ ပါမလာတဲ့အေပၚ ဦးခင္ရီကပဲ -

“နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ပါတယ္ဗ်၊ ဒါေပမဲ့ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသား သူေတြပါပဲ၊ ကပ္ၿပီးေတာ့ လာတဲ့သူေတြေတာ့ မရွိသေလာက္ပါဘဲ။”

ဦးခင္ရီကပဲ ဒီတစ္ေခါက္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ညႊန္႔ေပါင္းျဖစ္ေစဖို႔မ်ားၿပီး၊ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ၿပိဳင္တာေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ၊ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ သေဘာထားကို အေလးထားဖို႔ လိုတဲ့ကာလ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ Landslide (ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္တာ) ဆိုတာမ်ိဳးထက္၊၊ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ိဳးျဖစ္မယ္ထင္တယ္၊ ဒါမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီး လိုလားပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္က၊ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆိုေတာ့ဗ်ာ၊ ဖယ္ဒရယ္ကို ဦးစားေပးတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္မနဲ႔ ညိွႏိႈင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြကမ်ားလာေတာ့၊ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္တယ္ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CEC (ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ေကာ္မတီ) က ဒီအတိုင္းဆံုးျဖတ္ၾကတာပါ။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ဒီ Constitution (ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ) မွာလည္း ဖယ္ဒရယ္ရဲ့ အရိပ္အေငြ႔ေတြပါေနတယ္ေလ ။ ေနာက္မွာရွိတဲ့ ဇယားေတြမွာ Power Sharing (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝတာ)၊ Resource Sharing (သယံဇာတအရင္းအျမွစ္ခြဲေဝတာ)၊ Tax Sharing (အခြန္ေငြမွ်ေဝတာ)၊ ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္မနဲ႔ ခုလိုညိႏိႈင္းၾကတာေတြရွိတယ္။”

ဦးစိုးသိန္းကလည္း စုေပါင္းညီညြတ္ေရးအစိုးရမ်ိဳး ေပၚလာၿပီး၊ တစ္ပါတီထဲ၊ တစ္ဦးထဲ မလုပ္မွ တိုင္းျပည္ေကာင္းမွာလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဒီမဟာမိတ္ဖြဲ႔မွ Coalition (ညြန္႔ေပါင္း) သို႔မဟုတ္၊ Unity government (စုေပါင္းညီညြတ္ေရးအစိုးရ) ျဖစ္မွ ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြေရာ အားလံုးနားလည္ၾကတယ္၊ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၿမဲေတြ႔တယ္၊ သူတို႔ႏိုင္ေအာင္လုပ္၊ သူတို႔ ေဒသေတြမွာ၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ့္အစိုးရ ကိုယ္ဖြဲ႔ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား၊ အေပၚကခိုင္းတဲ့၊ ျပည္ေထာင္စုက ခိုင္းတဲ့ အစိုုးရမျဖစ္ေစနဲ႔။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးမွန္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာ၊ ဒါပဲ Unity Government (စုေပါင္းညီညြတ္ေရးအစိုးရ) ကိုမွန္းၿပီး လုပ္ေနၾကတာ။ တစ္ပါတီထဲ၊ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္၊ ေရြးေကာက္ခံအာဏာရွင္ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲ့ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္ထဲက လုပ္တာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာ။”

ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမမွ်တမွာ အထူးစိုးရိမ္ေနပံုကို ဦးခင္ရီက -

“Free and Fair Election (လြတ္လပ္မွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ) ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ ပဲဗ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ျပည္သူက မဲေပးဖို႔အတြက္၊ ကိုယ့္နာမည္ မဲစာရင္းမွာ ၾကည့္ရင္ေတာင္မွ၊ မွားရင္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ၊ ပညာေပးမူ Voter Education က အလြန္တရာ အားနည္းတယ္။ တခ်ိဳ.အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ၊ အေတာ္မ်ားမ်ား မဲစာရင္းေတြ ထပ္ေနတယ္၊ နာမည္ေတြ တူေနတယ္၊ အေဖနာမည္ မွားေနတယ္၊ တခ်ိဳ. မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ မွားေနတယ္၊ ဒါေတြဟာ တကယ္မွာဆို ပယ္မဲေတြျဖစ္သြားမယ္ေလ။ ေနာက္ NGO ေတြေလဗ်ာ။ တခ်ိန္လံုး ဒီ NGO ေတြဆိုတာ ဒီလုပ္ငန္းကိုု ကူလာခဲ့တာ၊ အခု PACE (People's Alliance For Credible Elections-ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔) ကိုေတာင္မွ၊ အခု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ပိတ္ပင္တာဆီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ားႀကီးသံသယရွိတယ္။”

ဦးစိုးသိန္းကလည္း UEC လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ အားနည္းခ်က္ကို -

“UEC က Fair (မွ်မွ်တတ) မွ မျဖစ္တာ၊ သူ ဒါကို နားမလည္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲ့ သေဘာကို နားမလည္ဘူး။ Fair (မွ်မွ်တတ) လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သူနားမလည္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတုန္းက ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို လက္ခံတယ္၊ ႀကိဳဆိုတယ္။ အခုက လက္မွမခံတာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ။ ေနာက္ ဥပမာေျပာရရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူစုလို႔မရဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရက စုၿပီးေတာ့ လိုက္ေဟာေန ေျပာေနတဲ့ဟာေတြ ေတြ႔ေနရတာပဲ။”

အဲ့ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တဖို႔ လိုအပ္တာေတြကို ဦးခင္ရီကဆက္ၿပီး -

“ဒီေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္က တိတိက်က် သမာသမတ္ ဆန္ဆန္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ ေနာက္ သူ႔ကို Check and Balance (ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႈတာ) လုပ္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ စစ္ေဆးခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ ဘက္မလိုက္တဲ့ NGO ေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို၊ အခုမေပးတာေတာင္၊ နဂိုတံုးကအတိုင္းေပးဖို႔လိုတယ္ဗ်။”

ဒီအေပၚ ဦးစိုးသိန္းကလည္း -

“ဒီ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ရွီဂ်င္းပင္ Government (တရုတ္အစိုးရ) လိုမ်ိဳးက ေျပာေပးရမွာေပါ့၊ Government (ျမန္မာအစိုးရ) အေနနဲ႔ UEC (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို၊ Please (ေက်းဇူးျပဳၿပီး) ဒီမိုကရက္တစ္ Elections (ေရြးေကာက္ပြဲ) မွာ၊ Free and Fair (လြတ္လပ္မွ်တတာ) ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ျပည္တြင္းကက်ေတာ့ Free and Fair မျဖစ္ရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူပုန္ထမွာေပါ့ဗ်၊ ဘာခက္လဲ။”

အဲ့ဒီေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။





