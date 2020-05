ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတို႔ တကယ္လိုခ်င္ၾကပါရဲ႕လား

COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုးကို ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တပ္မေတာ္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတာလဲ၊ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈဆီ ဦးတည္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲ ဆိုတာေတြကို တိုင္းရင္းသားေရးရာသုံးသပ္သူ စိုင္းဝမ္ဆိုင္း နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ တားဆီးေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနၾကသလို၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ကလည္း ႏွစ္ဘက္စလံုး ဒီအတြက္ ဆႏၵရိွတယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။ အစိုးရကလည္း တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာ ဘာမွထူးျခားမႈ မရိွေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရသလဲဆိုတာကို အၾကမ္းမ်ဥ္း ပထမ သံုးသပ္ေပးပါ။

ေျဖ ။ ။ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းတဲ့အပိုင္းရယ္၊ အပစ္အခတ္မရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအပိုင္းရယ္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ အစိုးရဘက္ပိုင္းကေတာ့ ပထမဦးဆံုး UN General Secretary က တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေျပာတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးထုတ္တဲ့ စာတမ္းမွာေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လိုက္လုပ္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးေတာ့ ေဖာ္ျပထားတယ္။ AA လႈပ္ရွားတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြ မပါဘူးလုိ႔ ေျပာထားတဲ့အခါၾကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သူက အလုပ္လုပ္ဖို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ ကခ်င္ကလည္း ကခ်င္အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ခါေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တဲ့အခါမွာလဲ သူတုိ႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ သေဘာထားနားလည္မႈလြဲတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေပါက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ KIA က ေျပာတာ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရဆီကို ဘာမွ ဟိုဟာဒီဟာ ေတာင္းဖုိ႔လာတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။

ေနာက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ KNLA, LLA, AA တို႔ လႈပ္ရွားတဲ့အပိုင္းကို အစိုးရဝင္မပါဘူး။ လက္တြဲမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ေျပာထားတဲ့အခါၾကေတာ့ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲထားတဲ့ -- ပံုစံမေပါက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီၾကားထဲမွာ UWSA ဝအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔နဲ႔ေတာ့ ေတြ႔တဲ့သတင္းကို က်ေနာ္တို႔ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီႏွစ္ဖြဲ႔က သူတို႔နည္းသူတုိ႔ဟန္နဲ႔ တရုတ္အစိုးရနဲ႔ေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေပါက္ေရာက္တဲ့ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။ မင္းေအာင္လိႈင္က သူတုိ႔ကို က်ဳိင္းတံုမွာေတြ႔တယ္။ အဲဒီႏွစ္ဖြဲ႔ကိုေတြ႔ေတာ့ သူကေျပာတာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို မ်ားမ်ားအားကိုးပါလို႔ အဲဒီလိုေျပာလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီႏွစ္ဖြဲ႔ကေတာ့ ေရလိုက္ငါးလိုက္ သြားတဲ့ပံုစံမ်ဳိးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္သလားဆိုရင္ မလုပ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။

ေမ ။ ။ ေနာက္ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ၾကားျဖတ္ေမးခ်င္တာက ဥေရာပသမဂၢကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆံုးလုပ္ဖို႔ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ လုပ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာလဲ ေၾကညာထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ေမးခ်င္တာက ဥေရာပသမဂၢက ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈ Sanction ဟာ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားသလားဆိုတာကို ပထမတစ္ခ်က္ ေမးခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ ။ ။ EU က Sanction နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီးထိေရာက္မႈ မရိွဘူးလို႔ သူတို႔သေဘာေပါက္တဲ့ပံုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးရွင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ကိုင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Developing Countries ေတြကို ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြရိွတယ္။ ကုန္ကူးတာတို႔ ဘာတုိ႔ - အဲဒါေတြကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ရင္ေတာ့ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ EU က Sanction နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာကေတာ့ ထိေရာက္မႈ သိပ္မရိွဘူးလို႔ထင္တယ္။

ေမ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ျပန္သြားရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ကိုဗစ္-၁၉ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အဖြဲ႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကို ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္အလားအလာေကာင္း ရိွႏိုင္တယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အခုအခ်ိန္ထိ သူတုိ႔က ဂဃနဏ က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြလုပ္မယ္၊ ဟိုဟာေတြေပးမယ္ လုပ္တာေတြကို က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ရဘူး။ အဲဒီလို မေတြ႔ရဘူးဆိုတဲ့ သတင္းကလဲ RCSS အပိုင္းကလည္း ေျပာတယ္။ KNU အပိုင္းကလည္း ေျပာတယ္။ အဲဒါအျပင္ကို KNU ရဲ ႔ ကိုဗစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးဂိတ္ႏွစ္ဂိတ္ကို သူတုိ႔က မီးရွိဳ ႔လိုက္တယ္။ တိုက္ပြဲေတြဘာေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ KNU နဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါအျပင္ RCSS နဲ႔လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးပတ္ အစိုးရေၾကညာခ်က္ မထုတ္ခင္က သူတုိ႔က လိုက္ၿပီးပိတ္ပင္တာ - RCSS ေပးတဲ့ပစၥည္းေတြကို မယူဘုိ႔၊ ယူရင္ ေထာင္ခ်မယ္ဘာညာ ေျပာတာေတြရိွတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူမွာ မြန္ေတြက ကိုဗစ္-၁၉ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကိုလည္း အတင္းအၾကပ္ပိတ္ခိုင္းလို႔ ပိတ္လိုက္ရတယ္။ ဆိုေတာ့ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အဖြဲ႔က အခုအခ်ိန္အထိ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနတာကို ဘာတစ္ခုမွ မေတြ႔ရေသးဘူး။

ေမ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာေစာကေျပာေနတာ အစိုးရဘက္၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကို ေျပာၾကတာမ်ားတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဘက္ေရာ တကယ့္ကို လိုလိုလားလား အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ရိွၾကတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္သလား။

ေျဖ ။ ။ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တဲ့ ပံုစံ ရိွတယ္။ အထူးသျဖင့္ KNU နဲ႔ RCSS တုိ႔က လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ဟာကို ကဖ်က္ကယက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာက တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ KNU နယ္ေျမမွာဆိုရင္ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမ၊ (၂) နယ္ေျမ၊ (၇) နယ္ေျမေတြမွာ သူတုိ႔က လမ္းေတြဘာေတြ ေဖာက္တယ္။ KNU က ေျပာတယ္ ခင္မ်ားတို႔ လမ္းမေဖာက္ပါနဲ႔ လမ္းေဖာက္လို႔ရိွရင္ ခင္မ်ားတုိ႔ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိပဲ ယူဆရမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုလုပ္ေနရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လက္မခံႏို္င္ဘူးလို႔ ေျပာၿပီး၊ ဝင္လာလို႔ရိွရင္လဲ ပစ္လုိက္ခတ္လိုက္နဲ႔ဆို အခု နယ္ေျမ (၅) ေနရာမွာဆိုရင္ ေန႔တုိင္းပစ္ခတ္မႈ ရိွေနတယ္။ အဲဒါအျပင္ကို အစိုးရကလည္း အဲဒီနားတဝိုက္မွာရိွတဲ့ သူတုိ႔တပ္ေတြကို ႏွစ္ဆသံုးဆေလာက္ ထပ္ၿပီးေတာ့ အင္အားျဖည့္တယ္။ လက္နက္ေကာင္းေတြ တပ္ဆင္တယ္လို႔ KNU အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာ့ဒိုမူးက ေျပာတတယ္။ အေျခအေနက အနည္းဆံုး လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြက လုပ္ခ်င္ေပးမယ့္ တပ္မေတာ္ဘက္က ျဖတ္ျမင္းလို႔ ျဖစ္ေနေတာ့ ဘာမွအလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက အဲဒီလိုပဲ စြပ္စြဲေနတယ္။

ေမ ။ ။ အခုက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေတာင္မွပဲ နယ္ေျမကိစၥေတြ ဘာညာအျငင္းပြားၿပီးေတာ့ အခုနလို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္စဥ္းစားမိတယ္ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵ အမွန္တကယ္ Political Will ရိွၾကတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ ေပၚႏိုင္စရာအေၾကာင္းကို မရိွဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိကစမ္းစစ္စရာက ဒီႏွစ္ဘက္လံုးက Political Will ႏုိင္ငံေရးအရ၊ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ခ်င္ဆႏၵ တကယ္ရိွၾကသလားဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္ေနပါတယ္။

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ အဲဒီ Political Will က ႏွစ္ဘက္စလံုး ရိွဖို႔လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမဦးဆံုး အေရးႀကီးတာက အင္အားႀကီးတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔က Political Will ကို ျပရမွာပါ။ သူက မျပဘဲနဲ႔ အခုက အစိုးရထဲမွာ အဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔လို႔ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္ - Civilian and Military Wings လို႔ ေခၚတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ပိုင္း အစိုးရက Political Will ရိွတဲ့ပံုစံ မျပဘူး။ တုိက္ပြဲေတြ ေခၚေနတယ္။ ရခိုင္ေဒသမွာဆိုလဲ ရိွသမွ်အင္အားေတြသံုးၿပီး annihilation လို႔ေခၚတဲ့ အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ကိုကိုင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့အခါၾကေတာ့ Northern Alliance နဲ႔ သူနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ Northern Alliance က ေလးဖြဲ႔ ရိွတယ္။ ကခ်င္းလည္းပါတယ္။ ညီေနာင္သံုးဖြဲ႔အျပင္။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြက က်ေနာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတူတူလက္မွတ္ထိုးမယ္။ မထိုးရင္လဲ မထူးဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့ သူက ႏုိင္ငံေရး Political Will မရိွတဲ့အခါၾကေတာ့ အဲဒီလမ္းကို မဖြင့္ထားဘူး။ အဲဒီလို မဖြင့္ထားတဲ့အခါၾကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။

ေမး ။ ။ အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး၊ ျပည္တြင္းစစ္စကတည္းက စစ္တပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း လက္ထက္ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာခဲ့တာ တစ္ခါမွ မျပဳတ္ဘူးဆိုေတာ့ကာ ဒီအျပဳတ္တုိက္ေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ သူတုိ႔အေခၚ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေခ်းမႈန္းႏုိင္ပါ့မလား။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဘက္ကလည္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္နဲ႔ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ေရာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ က်ေနာ္ေတာ့ သံသယရိွပါတယ္။ စိုင္းဝမ္းဆိုင္း ဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္လည္း ဦးေက်ာ္ဇံသာလိုပါပဲ။ သံသယ ရိွပါတယ္။ Political Will အျပည့္အဝ မရိွၾကတဲ့အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အားလံုးပါဝင္ေရးဆိုတဲ့မူကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘူး။ ဖယ္ဒရယ္ကိုလည္း မသြားႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒါကို တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲဆိုေတာ့ ဖယ္ဒရယ္မူဆိုတာက ဗမာႀကီးစိုးတဲ့ အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္တုိ႔က ဗန္းျပ lip-service ပဲ ေပးေနတယ္။ တကယ္တမ္းက သူတုိ႔မွာ အခုအခ်ိန္အထိ Programs ေတြ ဘာေတြနဲ႔ ဂဃနဏ ခ်ျပတာလဲ မရိွဘူး။ လူၾကည့္ေကာင္းရံုေလာက္နဲ႔ NCA ဆက္သြားရံုေလာက္ပဲ လုပ္ေနတာဆုိၿပီး စြပ္စြဲၾကတယ္။

ေမ ။ ။ ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ ျပည္ပပါဝင္ပတ္သက္မႈပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ရဲ ႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါရဲ ႔လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနပါလား။ စိုင္ဝမ္းဆိုင္း သေဘာထားကို ေျပာပါ။

ေျဖ ။ ။ တရုတ္က ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ ႔ ကစားပံုကစားနည္းက ျမန္မာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ အားေပးခ်င္တယ္။ အားေပးခ်င္တယ္ဆိုေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္တုိ႔ ဘာတို႔ဆိုတာ သူ႔ရဲ ႔ဦးေနွာက္ထဲမွာ ရိွထားပံု မေပၚဘူး။ သူလိုခ်င္တာက ခင္မ်ားတို႔ စစ္မတိုက္ၾကနဲ႔ စစ္မတိုက္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ရမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလာက္ပဲ ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္တယ္။ အရင္တုန္းကလဲ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြကို သူက ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးလံုးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ေခၚလာေပးတာေတြ လုပ္ျပတယ္။ တခ်ဳိ ႔ကလဲ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြတစ္ခုလံုး ဝအပါအဝင္ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြကို တရုတ္က လက္ညိွဳးထိုးၿပီး ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ ခိုင္းလို႔ရတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ တရုတ္ကိုယ္တိုင္ အဲဒါကို သူမလုပ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ အားလံုးအေပၚမွာ တရုတ္ရဲ ႔ လႊမ္းမုိးမႈက တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္း ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ မေျပာႏုိင္ဘူး။

ေမ ။ ။ တရုတ္က မလုပ္ႏိုင္တာလား၊ မလုပ္ခ်င္တာလား။

ေျဖ ။ ။ သူက လက္ညိွဳးထိုးၿပီးေတာ့ မေျပာဘူးလို႔ က်ေနာ္ တစ္ေနရာမွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ သူေျပာတာက သူတုိ႔ရဲ ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို သူတို႔ဘာသာေျဖရွင္း။ က်ေနာ္တုိ႔ လိုခ်င္တာက သူတုိ႔ေတြ စစ္မတိုက္ဖို႔ပဲ ေျပာေနတယ္။ အားလံုးထိုင္ၿပီး လက္မွတ္ထိုး ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္ဆိုတဲ့ အဲဒီအဆင့္အထိေတာ့ သူမလုပ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဆိုေတာ့ တဘက္ကလဲ သူက ႏုိင္ငံေရးကစားေနလား။ ဒါမွမဟုတ္ တဘက္မွာလဲ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို မလႊမ္းမိုးခ်င္လို႔ လုပ္တာလားဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။

